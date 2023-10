Fængslet for drabsforsøg på kvinde

En 27-årig mand blev ved et grundlovsforhør lørdag varetægtsfængslet i knap fire uger, sigtet for drabsforsøg på en kvinde i en mindre by nær Nibe.

Manden nægtede sig skyldig og kærede straks afgørelsen om, at han skal fængsles, oplyser anklager Peter Boesen fra Nordjyllands Politi.

Grundlovsforhøret ved Retten i Aalborg foregik bag lukkede døre af hensyn til efterforskningen, og politiet kan derfor ikke oplyse yderligere om sagen på nuværende tidspunkt.

Fredag oplyste politikommissær Carsten Straszek, at politiet ved 07-tiden om morgenen havde fået en anmeldelse om, at kvinden var blevet overfaldet på en privatadresse i den mindre by i Nibe-området.

Overfaldet var så farligt, at politiet betragter det som drabsforsøg.

Politiet var fredag til stede i den pågældende by i Nibe-området for at foretage undersøgelser i forbindelse med efterforskningen.