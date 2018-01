Sigtelse: 21-årig ville voldtage og dræbe genbo

AALBORG: En 21-årig mand blev onsdag varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for et voldsomt drabs- og voldtægtsforsøg af en 24-årig kvinde.

Overfaldet skete i kvindens lejlighed i Aalborg tirsdag aften kort før klokken 18. Den 21-årige mand bor selv i samme bygning, og ifølge sigtelsen skaffede han sig adgang til kvindens lejlighed under påskud af, at han skulle finde en støjkilde i opgangen.

Det fremgik af sigtelsen, der blev læst op i Retten i Aalborg, da den 21-årige onsdag middag blev fremstillet i et grundlovsforhør. Han nægter sig skyldig.

Forsøgte at voldtage og dræbe

Ifølge sigtelsen mod manden bad den 21-årige om et glas vand, da han kom ind i hendes lejlighed. Mens den 24-årige kvinde stod ved vasken med ryggen til den unge mand, greb han fat om hendes hals og klemte til, indtil hun mistede bevidstheden.

Herefter bandt den 21-årige, ifølge sigtelsen, kvindens hænder og slæbte hende ind på soveværelset, hvor han, efter politiets opfattelse, havde til hensigt at voldtage og dræbe hende.

Kvinden kom dog til bevidsthed og begyndte at skrige, hvilket fik den 21-årige til at true med at slå hende ihjel og putte en sok i munden på hende. Da han efterfølgende gik på toilettet, lykkedes det dog den 24-årige kvinde at flygte og tilkalde politiet.

Ønskede ikke at sige noget

Manden blev efterfølgende anholdt i sin egen lejlighed, og der er umiddelbart intet der tyder på, at der er en relation mellem den 21-årige og den 24-årige, oplyser anklager Thomas Klingenberg. Anklageren fortæller endvidere, at lægerne har vurderet, at den 24-årige kvinde var i livsfare under overfaldet.

Efter sigtelsen var blevet læst op, valgte Retten i Aalborg at lukke dørene under grundlovsforhøret af hensyn til efterforskningen.

Den 21-årige ønskede dog ikke at afgive forklaring, ligesom han heller ikke protesterede mod varetægtsfængslingen, oplyser anklageren.