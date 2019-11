Fængslet i 14 dage efter vold ved varmestue

AALBORG:En 36-årig mand blev mandag ved retten i Aalborg varetægtsfængslet i 14 dage, sigtet for vold efter den strengere paragraf 245. Baggrunden for kendelsen om varetægtsfængslingen var en episode, der fandt sted natten til mandag klokken 02.18 ved varmestuen i Søndergade i Aalborg. Det oplyser Stine Eriksen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Her var han kommet op at diskutere med en 42-årig mand, en diskussion der endte i korporligheder, idet den 36-årige greb til vold og tildelte den 42-årige både knytnæveslag og sparket i hovedet. Offeret kom dog ikke alvorligt til skade, men det endte med, at den 36-årige blev anholdt og sigtet for vold - og nu altså varetægtsfængslet.

Han kærede ikke kendelsen.

Den 42-årige viste sig at være efterlyst af Københavns Politi, så han måtte også tilbringe natten i detentionen, så han kunne blive afhørt i forbindelse med sagen fra København.