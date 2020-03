Færdselskontroller i Aalborg og omegn: To endte i jagt på bilister

NORDJYLLAND:To bilister, der blev spottet af færdselspatruljer fra Nordjyllands Politi i forbindelse med kontroller i Aalborg og omliggende byer, agtede ikke at standse, selv om politipatruljerne ellers gjorde det helt klart for bilisterne, at politiet ville tale med dem.

Det førte til et par biljagter i det nordjyske tirsdag aften.

Vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi, beretter, at politiet har en del kontroller fra kørende færdselspatruljer i og omkring Aalborg i tiden, og den første eftersættelse, som politiet kalder det, skete klokken 19.30.

- En bilist blev med for høj hastighed set af en færdselspatrulje på vej over Limfjordsbroen mod Nørresundby. Bilisten ville dog ikke standse, men i krydset Spiesgade-Skovvej i Nørresundby gik det galt for den 26-årige bilist. Vi havde synlig kontakt med køretøjet, men bilisten kørte alt for stærk og mistede herredømmet over sit køretøj, forklarer vagtchefen.

Manden kørte sin bil gennem en busk, men hverken bil eller fører kom noget særligt til. Det var dog nok til at patruljen kunne anholde den 26-årige mand, der ifølge vagtchefen var synligt narkopåvirket.

- Og så blev der også fundet en del hash i bilen, så det var nok derfor han ikke ville tale med os, selv om vi havde de blå blink i gang lige efter ham, gætter Per Jørgensen.

Den 26-årige blev anholdt og sigtet for diverse færdselsforseelser, kørsel i narkopåvirket tilstand og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

En halv time senere klokken 20 var den så gal igen ved en kontrol nær Aabybro.

- Da en mandlig bilist fik øje på politipatruljen ville vedkommende ikke standse, fortæller vagtchefen.

Så gik jagten ellers ad de små veje ned mod Fristrup med politiet lige i hælene, og det endte med, at bilisten gav op på Fristrupvej syd for Aabybro på vej mod Gøl.

- Det viste sig, at den 21-årige mandlige bilist også var påvirket, men af alkohol. Han blev sigtet for kørsel i spirituspåvirket tilstand og må afgive blod til bestemmelse af promillen. Heldigvis førte de to eftersættelser ikke til de store skader, hverken materielt eller i form af personskader hos os eller dem vi forfulgte. Det er altid rart, konstaterer Per Jørgensen ovenpå en dag med en del færdselskontroller i Aalborg og de omkringliggende byer.