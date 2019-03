Færdselsuheld: Bilist kørt i grøften efter sammenstød

TYLSTRUP: Tirsdag morgen omkring klokken 06.45 skete der et færdselsuheld på Hjallerupvej ved Tylstrup. Det oplyser vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

To bilister ville passere hinanden, men ramte i stedet for sammen. Det medførte, at den ene bilist kørte i grøften. Bilisten, der kørte i grøften, klagede over rygsmerter, og derfor blev bilen klippet op for ikke at forværre eventuelle skader.

Derudover skete der ikke yderligere personskade, oplyser vagtchef Per Jørgensen.