Motorvejstrafik stod stille efter færdselsuheld

Opdatering 15.40: Oprydningsarbejdet er nu overstået, og Vejdirektoratet melder om normal rejsetid

NØRRESUNDBY: Et færdselsuheld på E45 Nordjyske Motorvej mellem Nørresundby N og motorvejskryds Vendsyssel i nordgående retning skabte fredag eftermiddag kø mellem Øster Uttrup Vej og motorvejskryds Vendsyssel.

Rejsetiden var på et tidspunkt forlænget med op til 35 minutter, meldte Vejdirektoratet.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Thomas Ottesen fortæller, at to biler var stødt sammen, men at der udelukkende skete materiel skade i forbindelse med uheldet.

Hvorfor uheldet helt præcist skete, ved vagtchefen ikke, men han opfordrer bilister til helt generelt at tage sine forholdsregler og køre forsigtigt. Det er både koldt og glat udenfor, minder han om.

- Jeg vil næsten sige, at det allervigtigste er at tilpasse hastigheden, så man har mulighed for at standse indenfor rimelig afstand - især i forhold til både for- og bagkørende.

- Hellere ti meter for meget end for lidt, tilføjer vagtchefen.

Han fortæller, at det i løbet af fredag eftermiddag vrimlede med færdselsuheld i Nordjylland.

- De sidste to timer har vi væltet os i små færdselsuheld. Lav sol og glatføre, på de mindre veje primært, har givet os en del, siger Thomas Ottesen.

Både i Svenstrup, Aalborg Øst, Aalborg SV, Nørresundby, Frederikshavn, Sæby og Vodskov er politiet rykket ud til færdselsuheld i løbet af eftermiddagen. Fælles for uheldene er, at der hovedsageligt er tale om materiel skade. Ved færdselsuheldet i Svenstrup og i Frederikshavn er bilister dog bragt til kontrol på sygehuset med mindre skader.