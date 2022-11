Færge tømt for diesel ved frækt tyveri

AALBORG:Selvom priserne på benzin og diesel er faldet de seneste uger, så er brændstof stadig et eftertragtet bytte for tyve.

Det har man erfaret hos Hals-Egense færgen, hvor tyve har tømt en færge for mellem 2500 og 3000 liter diesel.

Tyveriet blev opdaget tirsdag.

- Det er sket på reservefærgen, der ligger ved en træbro i Hals. Vi tilser færgen med jævne mellemrum, og da vi tjekker brændstof for lige at starte motoren, kan vi se, at tanken er helt tom, siger Johannes Jørgensen, der er overfartsleder på færgeruten.

Færgen blev senest tilset tirsdagen før - den 15. november - og der var der mellem 2500 og 3000 liter brændstof på færgen.

Hvordan tyveriet er sket, har Johannes Jørgensen en formodning om.

- Men det har været nogle frække og koldblodige tyve. Færgen ligger ved en træbro midt i havnen, hvor der er frit udsyn. Tyvene må have brugt slanger, pumpesystem, tank og en stor bil for at køre det væk, siger Johannes Jørgensen, der har anmeldt tyveriet til Nordjyllands Politi

- Nogle må have set noget, når det sker på et så centralt sted. Det er virkelig frækt gjort, tilføjer han.

Slut om tre år

Hos politiet har man også fået meldinger om andre tyverier af diesel.

Dagen før fik man nemlig en anmeldelse af et lignende tyveri.

Her er der stjålet 1000 liter diesel fra en gård ved Lendum i nærheden af Sindal.

Tyveriet skete i weekenden, hvor tyve brød ind i en staldbygning og også opbrød låsen til en dieseltank.

Her var det en ansat, der opdagede tyveriet.

Må ikke ske igen

Hos Hals-Egense færgen fortæller Johannes Jørgensen, at man nu har taget sin forhåndsregler for, at et lignende tyveri ikke sker fremover.

- Og så ser vi frem til, at vi om tre år får en ny færge. Der bliver det umuligt at stjæle diesel, den sejler på strøm, siger han.