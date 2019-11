Fagforeninger tjekker sikkerhed på byggepladser

NORDJYLLAND:Selv om vintertiden er over os med mørke morgener, har en del byggepladser ikke helt styr på belysningen.

Det skaber farlige situationer for byggearbejdere.

Derfor gik Byggefagenes Samvirke i Aalborg tidligt tirsdag morgen ud for at tjekke forholdene på en række lokale byggepladser. Byggefagenes Samvirke, der omfatter fagforeninger med medlemmer på byggepladser, har sendt op mod syv kontrolpatruljer ud.

De vil især se nærmere lys, adgangsveje og inddækning for sne, regn og blæst. Også andre vinterforanstaltninger blive kontrolleret.

- Hensigten med kampagnen er at værne om vore medlemmers helbred. Det er livsfarlig at færdes på en mørk vinterbyggeplads, fastslår Reidar Kogstad, formand for Byggefagenes Samvirke i Aalborg.

- Det er bygherrernes ansvar, at byggepladsen - herunder lysforhold - er i orden. Vi forlanger, at bygherrerne lever op til dette ansvar. Virksomheder og ansatte skal ikke være gidsler på byggepladserne, understreger han.

En lignende kontrolaktion sidste år gav et trist resultat. Her fandt man fejl på halvdelen af de tjekkede byggepladser.