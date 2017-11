Falsk alarm: Dykker kunne ikke komme under vandet

AALBORG: Nordjyllands Beredskab blev onsdag formiddag sendt ud på en redningsaktion ved Lindholm Strandpark. En borger havde set en dykker kæmpe i vandet, og ringede derfor 112.

Virkeligheden viste sig dog at være en helt anden, da beredskabet kom frem. Dykkeren havde nemlig ikke problemer med at komme op af vandet - han kæmpede derimod med at komme under vandet.

Det fortæller indsatslederen hos Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Borger slog alarm

To sportsdykkere var nemlig i gang med at øve ved Lindholm Strandpark, men den ene dykker havde ikke fået nok bly på, og var derfor ikke tung nok til at komme under vandet.

Og dykkerens kamp mod elementerne virkede åbenbart så voldsom, at en borger slog alarm.

- Der var to borgere, der så det og synes, at det så galt ud. Derfor ringede de 112, og jeg synes det er rart at vide, at folk reagerer, når de ser noget, der ser galt ud, lyder roserne fra indsatsleder Bent Pedersen, der kun er glad for, at det hele viste sig at være falsk alarm.