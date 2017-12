Familien Pehrson tænder lys i julemørket

NØRRE TRANDERS: Bilernes stoplygter lyser pludseligt op som Rudolfs tud, for dér ved gadekæret ligger en børnemagnet.

Her skal folk lige se årets juleudsmykning hos Connie og Kim Pehrson, der gennem de sidste 10 år har glædet mange med deres julede have. Isbjørne, egern, svaner og selvfølgelig julemanden bryder mørket på vejen.

Gule julelys på batteri

"Oh far! Se lige der!" lyder det fra en dreng der med store øjne og endnu større mund har vinduet rullet ned på bilen, mens de triller meget langsomt forbi. Det er netop sådanne kommentarer der gør, at de to bag udsmykningen bliver ved.

- Det, der driver os, er børnenes juleglæde. Se når børnene synes, at det er det flotteste, de har set. Men kom dog ud af bilen - for man ser først alle detaljerne, når man går stille og roligt, ønsker Connie Pehrson.

- Jeg har på forhånd besluttet mig for, at jeg skal købe for under 1000 kr. og at jeg skal kunne nå at sætte det op i eftermiddag, siger Lars Marturin fra Restrup Enge, der køber julebelysning for første gang.

Parret er dog ikke ene om det. Det er blevet en tradition, at familien er fælles om det: 18 børn, svigerbørn og børnebørn om lørdagen og 14 om søndagen for at gøre klar.

- For mig er det jul, når vi får det hele tændt.

Men familien er ikke de eneste, der bruger penge og kræfter på at pynte op udendørs.

Snemænd, bamser, isbjørne og hunde. Der bliver ikke meget tilbage på hylderne, der skal pakkes ned, spår Ernst Hansen fra Bauhaus.

Julestemning i vækstAfdelingsleder Ernst Hansen i Bauhaus får julelys i øjnene, når han fortæller om sin afdeling med julebelysning - og det er ikke kun fordi hans kunder elsker at se på alle tingene.

- De sidste 5-6 år er det kun gået en vej med afsætningen - og det er opad.

Lysende fugle i træet.

150 paller med julebelysning og julepynt har han fået ind i år, og går det som han venter, så må han kun pakke 4-6 paller ned igen, der ikke bliver solgt.

- Vi sælger rigtig mange lyskæder med batterier og figurer med led-lys, forklarer han.

Torben Køhler fra Haverslev kredser da om lysende rensdyr.

- Jeg har kig på nogle af dyrene. De lyser så godt op i den mørke tid. Jeg har tænkt mig at vende trampolinen på hovedet og sætte lyskæder på benene af den. Så skal isbjørne og rensdyr stå der i "indhegningen". Og så må der gerne komme sne!

Led-lys har gjort udgiften til strøm minimal, selvom der er meget lys tændt.

Hvor Torben Køhler er vant til at sætte lys op i julemåneden, så er Lars Marturin fra Restrup Enge ude for er ved at købe sit livs første udendørs julelys.

- Jeg er blevet inspireret af naboerne, for jeg er den eneste, der mangler. Naboen har et træ med lys på alle grene og 12 meter oplyst hæk. Genboen har en julemand på motorcykel, hvor hjulene drejer, så nu må jeg hellere gøre noget, så de ikke peger fingre af ungkarlen, ler han. Han vil sørge for at to af havens birketræer kan ses i mørket.

- Der er mange, der sætter juletræer og pynt ud til vejen i vores bette by - og det ser så hyggeligt ud, mener Torben Køhler fra Haverslev, der dog vil forsøge sig med rensdyr også.

Stemningen slutter klokken 22

Familien Pehrson er ikke helt færdige med årets udsmykning. En ræv, en mage til svanen i søen og et rensdyrhoved er på vej med posten. Hvert år bruger de et par tusinde på nyt og på at erstatte det, der går til, men de første år brugte de noget mere. 5-6000 kroner årligt.

- Sidste år fik vi udsolgt af batterikæderne og af de trådløse julelys til juletræet. Det skal vi helst undgå i år, siger Ernst Hansen. Her hjælper han Gurli Nielsen fra Svenstrup, som netop kommer for at købe flere.

Connie Pehrson ser ud over haven. Hun er tilfreds, men ikke med de nye julestokke. De lyser for lidt.

I haven i Nørre Tranders bliver julelysene tændt første december eller første søndag i advent - og bliver slukket igen 27. december.

Så rækker julestemningen ikke længere.

Julestemning kan både være kulørt eller hvidt