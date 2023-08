Da stormen havde lagt sig, lå fortidens synder i fjordkanten

Ole Rosenørn de Lasson var ret sikker på, hvad han ville finde, da han tidligere på ugen gik en tur i fjordkanten.

Ugen før havde stormen Hans ramt Nordjylland, og her, en 4-5 dage senere, var vandstanden endelig så lav, at Ole kunne se, hvad stormen havde blæst op til fjordkanten mellem Svanholmgrøften og rensningsanlægget.

Eternit, der formentlig indeholder de farlige asbestfibre.

Og det er ikke usædvanligt at se eternit i området, forklarer Ole Rosenørn de Lasson, der er en del af Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen.

- Jeg tager altid billeder af noget eternit, når jeg går ture dernede. Det kan både være i vandkanten eller inde på området. Der ligger altid et eller andet, man lige kan tage et billede af.

Foto: Ole Rosenørn de Lasson

Gammelt deponi

Netop området mellem Svanholmgrøften og rensningsanlægget er et gammelt deponi fra slutningen af 1970’erne, hvor man dumpede affald fra eternitfabrikken.

Nordjyske har også tidligere skrevet om endda store stykker eternit-plader, der lå i fjordkanten. De er siden blevet ryddet op af kommunen og Aalborg Kloak, der ejer området.

Da Nordjyske første gang skrev om eternit-stykker i fjordkanten, så der sådan her ud ved lavvande. Siden har kommunen og Aalborg Kloak fået ryddet op. Arkivfoto: Thomas Lee

Selvom de store plader er fjernet, har modstandere af 3. limfjordsforbindelse i Egholmlinjen været kritiske over for at skulle grave i fjordbunden tæt på det gamle deponi.

Selvom Ole Rosenørn de Lasson på sine gåture ikke ser eternit-stykker, der er større en 10x10 centimeter, mener han også, at de mindre stykker er foruroligende.

- Det vidner om, der er en masse eternit derude, der er forvitret og ligger ude i fjorden.

Holder øje

Klima- og miljørådmand Per Clausen (EL) bekræfter også, at det er set før, der skyller eternitstykker op til fjordkanten efter en storm.

Ifølge ham runderer Aalborg Kloak stadig området regelmæssigt for at se, om der ligger eternitstykker og fjerner dem.

- Indtil stormen har der det seneste stykke tid været meget lidt i længere tid. Men det er klart, at man hele tiden holder øje med det, og jeg er sikker på, at man fjerner det i den udstrækning, det skyller op på land.

Ifølge Per Clausen (EL) er det Miljøstyrelsen og Kystdirektoratets ansvar at holde tilsyn og rydde op i fjorden. Han forklarer dog, at det er et åbent spørgsmål, hvorvidt man bør gøre det. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Rådmanden, der selv er modstander af en motorvejsforbindelse over Egholm, siger, at han ikke selv har hørt om lignende problemer andre steder langs fjorden.

- Det kan godt være, der har været tilsvarende sager andre steder. Det tør jeg ikke sige.

- Men vi ved, at det her er et af de områder, hvor der har været mest henkastning af asbestholdigt materiale. Både på lovlig vis og nok også på mindre lovlig vis.

- Frem til engang i 1980’erne har man håndteret det her på en måde, som vi vil betragte som uhensigtsmæssigt i dag, forklarer han.

Vejdirektoratet er i gang med at undersøge fjordbunden i linjeføringen til 3. Limfjordsforbindelse for blandt andet asbest.

Det forventes, at Vejdirektoratet kan melde resultatet ud senere i år.