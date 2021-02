Fandt sine PH-lamper til salg på Facebook: To anholdt

AALBORG:Man kan finde meget på Facebook - alt fra kattevideoer over konspirationsteorier til gamle venner. Man kan også være heldig at finde et par fine PH-lamper til salg - som man tidligere på året har fået stjålet.

Det oplevede en borger fra Vester Hassing torsdag aften, og da vedkommende var endog meget sikker på, at de udbudte lamper ikke var kommet sælger i hænde på ærlig vis, så blev politiet kontaktet, fortæller vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

- Vi kører så ud og foretager ransagninger to steder i den forbindelse, og vi finder de her to lamper, og to personer bliver anholdt, siger Jess Falberg.

Der ligger nogle sager om indbrud fra tidligere på året, og der håber politiet, at man med de to anholdelser kan få ryddet op i de sager, siger Jess Falberg: - Dem skal vi lige arbejde videre med.

De to anholdte mænd, som vagtchefen betegner Jess Falberg som to "godt kendte tyveknægte", og i løbet af dagen skal politiets jurister vurdere, om man vil fremstille de to mænd i et grundlovsforhør for at begære dem varetægtsfængslet.