Fange var indlagt og røvede patient: To politibetjente i retten for ikke at passe deres arbejde

AALBORG:7. juni sidste år blev en patient på Aalborg Universitetshospital røvet midt om natten, mens han lå i sin sygeseng på sin stue.

Røveren var en 23-årig libanesisk mand, der lå på nabostuen. Den 23-årige var varetægtsfængslet i en anden sag, og var egentlig bevogtet af to betjente på sygehuset.

Men alligevel lykkedes det den 23-årige flere gange at gå ind til den anden patient og frarøve ham hans mobiltelefon, uden at betjentene opdagede det.

Og det kan nu få konsekvenser for de to betjente fra Nordjyllands Politi.

Mandag skal de i Retten i Aalborg, hvor de er tiltalt for grov pligtforsømmelse, fordi de ikke havde sikret, at den 23-årige arrestant ikke kunne gå ind til den anden patient.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf til de to betjente.

Betjentene nægter sig begge skyldige.

Sagen mod den 23-årige røver blev afsluttet sidste år, hvor han blev idømt seks måneders fængsel samt udvisning af landet.

Han blev blandt andet dømt for røveriet mod den anden patient, der lå på sygehuset efter at være blevet opereret i det ene ben.

Ved røveriet af telefonen ruskede den 23-årige blandt andet i patientens opererede ben for at få ham til at låse telefonen op.