Fanget i nordjysk snestorm: Hilda måtte tisse i en plastikpose

AALBORG:Blandt de utallige trafikanter, som onsdag sad fanget i timevis i den voldsomme snestorm, der hærgede Nordjylland, var det kendte entertainerpar Keld og Hilda Heick.

Parret var på vej fra et job i Ejstrupholm til endnu et i Aabybro, hvor de skulle optræde til en fest i foreningen "Ældre i Bevægelse", da de midt på eftermiddagen blev fanget i en kø på E45 syd for Aalborg, hvor trafikken i særlig grad var udfordret på grund af mange havarerede lastbiler.

- Da vi nåede Randers, kunne vi godt se, at det begyndte at sne meget, men da var klokken 15, og vi tænkte, der var god tid til at nå til Aabybro til kl. 20, Men jo nærmere, vi kom Aalborg, jo mere tog det til, og da vi var 35 kilometer syd for Aalborg, stoppede det fuldstændigt, Så sad vi der og kiggede på hinanden. På tre timer tror jeg, vi flyttede os tre kilometer, fortæller Hilda Heick.

Gennem årtier har hun og ægtemanden, som begge efterhånden er blevet 75 år, kørt land og rige rundt for at underholde. Hvert år bliver det til små 45.000 kilometer på de danske landeveje, så de er rutinerede bilister.

Trafikken i og omkring Aalborg var kaotisk onsdag, og det betød, at Hilda og Keld Heick for første gang i 40 år måtte opgive at nå frem til et job. Foto: Lars Pauli

- Og når vejret giver anledning til bekymring, holder vi os altid orienteret om trafikken ved at lytte til radio eller se på trafikapps på telefonen. Men det var meget begrænset, hvad vi fik af informationer. Vi lyttede og lyttede, men i fire timer snakkede de kun om, at der var problemer med nogle grene på motorvejen. Og vi tænkte - hvor lang tid kan det tage at fjerne dem. Vi savnede virkelig at få ordentlige informationer. Hvorfor anviste man ikke langt tidligere folk om at køre af motorvejen, siger Hilda Heick til Nordjyske.

Da klokken efterhånden var blevet 21.20, var parret nået frem til afkørslen ved Aalborg Syd, og først der opgav de efter rådslagning med arrangørerne at nå frem til jobbet i Aabybro.

- Det er første gang i 40 år, vi ikke er dukket op til et job. Det er det. Først måtte arrangørerne opleve, at mange gæster ikke kom på grund af vejret, og så kom vi heller ikke. Det var virkelig synd for dem, lyder det med tydelig ærgrelse i stemmen fra Hilda Heick.

Da parret fik vendt bilen og sat kursen mod det hotelværelse, der stod og ventede på dem i Aarhus, kunne de fra det sydgående spor på E45 se, at køen i det nordgående spor strakte sig over 11 kilometer.

- Vi tænkte bare på de stakkels mennesker, som vel var på vej hjem - og ingen steder kom, lyder det fra Hilda Heick.

Hilda Heick synes ikke, trafikanterne fik hjælp nok i form af ordentlige informationer under snestormen, hvor utallige sad fast i bilkøer i timevis. Arkivfoto: Henrik Louis

Godt midnat nåede de endelig frem til hotellet i Aarhus efter timer i deres bil, hvor de undervejs måtte dele en klase vindruer og fire bananer, som Hilda Heick havde medbragt som en snack, der blev til et hovedmåltid.

Med var også en flaske vand, som til sidst pressede sig så meget på, at Hilda Heick måtte bide i det sure æble og kravle over på bagsædet, hvor hun måtte tisse i en plastikpose.

- Ja, det er jo ikke noget, jeg er stolt af. Men seks timer på motorvejen var for meget for min blære, og alle bilerne have lys på, så jeg havde ikke lige lyst til at sætte mig ud på motorvejen. Havde jeg vidst, vi skulle være så længe i bilen, havde jeg holdt mig fra vandet. Der er mænd jo lidt heldigere stillet, konstaterer Hilda Heick efter livtaget med de nordjyske naturkræfter.

- Vi var nok lidt uforberedte på, at det var årets første vinterdag, og det skal jeg da lige love for, at vi fik i Nordjylland, konstaterer den 75-årige sangerinde, som torsdag nåede godt hjem til Trørød mellem Gl. Holte og Vedbæk, hvor parret bor.

Stadig med en oplevelse af, at "eventyret" på E45 kunne have være gjort mindre spændende, hvis der var blevet informeret bedre undervejs.

Peter Belli lavede engang en sang, der hed "Ingen Regning". Den blev et stort hit. Laver I nu en sang, der hedder "Ingen Info"?

- Ja, det burde vi gøre, griner Hilda Heick.