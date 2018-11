Fanget og fængslet: 19-årig sparkede og hoppede på tilfældig kvinde

AALBORG: En 19-årig mand blev fredag i et grundlovsforhør ved Retten I Aalborg varetægtsfængslet sigtet for vold af særlig grov karakter.

Varetægtsfængslingen skete på baggrund af en voldsepisode, som fandt sted torsdag.

Her forsøgte manden at trænge ind i et privat hjem på Fyrkildevej i Aalborg Øst, hvor en kvinde på vej op ad trappen i beboelsen råbte manden an.

Det resulterede i, at manden sparkede kvinden i maven og fulgte efter hende, selv om hun forsøgte at flygte fra stedet. Den 19-årige satte efter kvinden og sparkede hende omkuld.

Kvinden blev derefter udsat for spark i skridtet, og den 19-årige hoppede bagefter flere gang på hende.

To mænd fra en byggeplads i nærheden af ejendommen så episoden, og de forsøgte at hjælpe kvinden.

Slog mand med jernrør

Det fik den 19-årige til at gribe et jernrør på en meter, som han slog en af mændene med. Kort tid efter stak manden af fra stedet.

Den 19-årige nægtede sig skyldig i retten og forklarede, at han ikke havde mødt nogen på Fyrkildevej, og derfor ikke havde haft en konflikt med nogen.

Anklager ved Nordjyllands Politi Mikkel Holdensgaard fortæller, at manden er varetægtsfængslet frem til 10. december.

– Vi er tilfredse med, at Retten i Aalborg har valgt at varetægtsfængsle den 19-årige, siger anklager Mikkel Holdensgaard.

Den 19-årige mand har kæret afgørelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.