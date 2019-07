Far dømt for vold mod plejemor: To-årig dreng forsvundet

AALBORG: En 25-årig mand fra Eritrea blev mandag idømt fire måneders fængsel for sammen med sin kone at have bortført sit blot to-årige barn fra hendes plejeforældre i forbindelse med et overvåget samvær, som fandt sted 21. december 2018.

Ifølge anklageskriftet havde barnets mor taget barnet ud af plejemorens arme og givet det til den 25-årige mand, hvorefter manden havde slået dagplejemoren i hovedet, skubbet til hende og sparket plejemoren over benene for at komme væk fra stedet.

Også en pædagog, som overvågede samværet, blev slået og kradset i forbindelse med, at den 25-årige mand flygtede med barnet.

Det to-årige barn var blevet tvangsfjernet fra forældrene af Aalborg Kommune allerede få måneder efter barnets fødsel i juni 2017. Tvangsfjernelsen var siden i april 2018 blevet stadfæstet af retten.

Den 25-årige mand var også tiltalt for at have hjulpet moren og barnet med at forlade Danmark - blandt andet til Tyskland - og siden ladet være med at aflevere barnet til plejeforældrene igen.

- Den del af tiltalen blev manden frifundet for, oplyser senioranklager Mia Haaning Andersen.

Dommen over den 25-årige eritreaner indeholdt også en udvisning af landet med et indrejseforbud på seks år.

- Derfor besluttede retten, at den 25-årige skulle forblive fængslet efter udlændingelovens bestemmelser, indtil udvisningen kan iværksættes, forklarer Mia Haaning Andersen.

Anklagemyndigheden ved ikke, hvor hverken mor eller det to-årige barn befinder sig nu.

Den 25-årige modtog dommen.