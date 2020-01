Far, mor og to små børn i solouheld på E45

AALBORG:Lørdag kort før klokken 19 skete der et uheld på motorvej E45 i nordgående retning.

Nordjyllands Politi skriver på Twitter, at færdselsuheldet skete ved afkørsel 28 Mariendalsmølle Motorvejen i Aalborg.

En personbil med mor og far samt to børn på et og tre år i autostole skred ud og ramte ind i autoværnet i midten.

Ambulance og politi og vejhjælp er på vej til stedet. Ingen oplysninger om tilskadekomst - alle havde sele på i bilen. Vis hensyn og kør langsomt på stedet. Der er kø på nogle hundrede meter lige nu. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 4, 2020

Ambulance, politi og vejhjælp var på stedet. Nordjyllands Politi oplyser, at alle fire familiemedlemmer efter omstændighederne har det godt - og at alle havde i bilen havde sele på. Nordjyllands Politi henstillede dog til, at man viste hensyn og kørte langsomt på stedet.

Motorvejen var igennem en halv time spærret, hvor trafikken blev ledt fra ved afkørsel 28 Aalborg S. Der er igen åbnet kort før kl. 20.

Der er nu ryddet op på E45 - ingen tilskadekomne. Mor og far og 2 børn på 1 og 3 år har det alle ok efter omstændighederne. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) January 4, 2020

Politiet skriver i øvrigt, at man har modtaget en besked fra Aalborg Kommune om, at vejene saltes pga. glatføre.