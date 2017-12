Far skoldede datter med madolie

AALBORG: En nu 49-årig mand fra Aalborg er ved Retten i Aalborg blevet idømt seks måneders ubetinget fængsel for over en årrække at have mishandlet sin datter, fra hun var ni år gammel

Pigen er i dag 15 år.

Det oplyser anklager Morten Sønderby, Nordjyllands Politi.

Ifølge anklageskriftet startede mishandlingen af den dengang ni-årige datter i oktober 2011, hvor faderen i perioder også i årene efter slog pigen - både med flad og knyttet hånd.

Slagene ramte ifølge anklageskriftet pigen både i hoved og på kroppen.

Den nu 49-årige mand skulle også ifølge anklageskriftet have mishandlet pigen ved i 2014 at have holdt et strygejern på pigens overarm, i 2016 at have hældt skoldende madolie på pigens hånd og ved senere i 2016 at have holdt en tændt lampe mod datterens arm.

- Manden blev dømt ud fra de samlede beviser og forklaringer fra bl.a. vidner i sagen. Han nægtede alle overgrebene i retten og fastholdt, at han var uskyldig. Han ankede da også dommen på stedet, oplyser Morten Sønderby.

Derfor skal Landsretten også på et senere tidspunkt tage stilling i sagen.