Farlig droneflyvning tager til: Udsigt til ugentlige konfrontationer

NORDJYLLAND:- Lige nu har vi incidents på månedlig basis, men hvis ikke der ikke sker en bedring, kigger vi over imod, at det bliver på ugentlig basis, at vi oplever situationer med droner for tæt på flyvestationen. Og hver gang vi registrerer er drone inden for zonen, er det altså en potentielt farlig situation. Et tilfælde er et for meget, fortæller major Morten Valentin Jensen, presseofficer hos Flyvestation Aalborg.

- Der er flere faktorer, der spiller ind. Blandt andet er salget af droner fortsat stigende, og vi kan konstatere, at mange ikke kender reglerne. For hvis man flyver efter dem, så er der plads til alle, fastslår han.

Han fortæller, at man i år indtil videre har registreret seks ulovlige droneflyvninger inden for den otte kilometers zone som man skal holde fra militære lufthavne, mens han også har set mange komme faretruende tæt på grænsen.

Dermed kan han konstatere, at den kampagne om sikker droneflyvning, som flyvestationen sammen med Nordjyllands Politi skød i gang i marts måned endnu ikke har ændret udviklingen.

- Det er svært at sige, om kampagnen har ændret noget, men vi kan i hvert fald se, at der er en interesse for at se den video om droneflyvning, vi har lavet. Blandt andet har den været det mest sete på Trafikstyrelsens hjemmeside nogensinde. Så jeg er ikke i tvivl om, at den bliver brugt, men om vi får knækket kurven er stadig for tidligt at sige, lyder det fra presseofficeren, der onsdag kunne se endnu et led i kampagnen ryge ud over rampen.

Klistermærker skal hjælpe

Indtil videre har omdrejningspunktet i kampagnen været den omtalte video og skolebesøg, men fremover vil nybagte droneejere også få et lille skub til regelret droneføring med på vejen - hvis de altså køber deres drone i Elgiganten. Her opfordrer et gult klistermærke fra Flyvevåbnet til at tjekke reglerne ud på droneregler.dk.

Gule klistermærker skal skubbe nybagte droneejere forbi hjemmesiden droneregler.dk. Foto: Claus Søndberg

Morten Valentin Jensen håber, at flere forhandlere over den kommende tid vil melde sig på banen og også smække klistermærkerne på deres droner.

Mens han håber, at man på længere sigt kan få vendt udviklingen og bragt antallet af ulovlige flyvninger ned, krydser Morten Valentin Jensen fingrer for, at en særlig gruppe den kommende tid slår koldt vand i blodet og læser op på reglerne, inden de sender deres nye grej til vejrs.

- Nu er vi jo i en periode med mange konfirmationer. Der er sikkert mange, som har en drone på ønskesedlen. Og så ville det altså være ærgerligt, at få konfiskeret sin nye drone og løbe ind i en bøde på 5000 kroner og et erstatningskrav på op imod en halv million for at have lukket lufttrafikken ned bare fordi, man ikke lige havde sat sig ind i reglerne, konstaterer han.