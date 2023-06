Fartbegrænsninger virker: Færre dør på vejene

Det bliver stadig sikrere at færdes på de nordjyske veje.

Tragiske ulykker er der desværre stadig, men heldigvis bliver der færre af dem. Det viser nye tal fra Vejdirektoratets rapport ”Trafikulykker for året 2022”.

I 2022 mistede 17 mennesker livet på vejene i Nordjylland - seks var involveret med personbiler, tre var motorcyklister, tre cyklister og tre fodgængere blev dræbt. En enkelt mistede livet ved en ulykke med en anden form for køretøj.

Også i 2020 og 2021 mistede 17 mennesker livet på de nordjyske veje, men i de to år var trafikken markant mindre på grund af corona-nedlukninger. I 2022 var antallet af trafikanter næsten tilbage på samme niveau i 2019, hvor 28 mennesker døde.

418 mennesker kom alvorligt til skade ved en trafikulykke i Nordjylland i 2022. I 2019 var tallet 492.

På landsplan blev 154 personer dræbt i trafikken i 2022. Det er det næstlaveste antal, siden man begyndte at registrere ulykkestal i 1930’erne. Det eneste år med færre dræbte var 2021, hvor der var mindre trafik på vejene på grund af coronarestriktionerne. 2.763 kom til skade i trafikken, hvilket er lavere end alle år før pandemien.

En del af forklaringen på de lave ulykkestal kan ifølge Vejdirektoratet være, at gennemsnitshastigheden på vejene var lavere i 2022 end i de foregående år – også i forhold til 2019. Lavere hastigheder har nemlig en positiv effekt på trafiksikkerheden. Der kan dog naturligvis også være andre årsager til de lave ulykkestal.

- Det er meget glædeligt, at ulykkestallene fortsat er så lave. Trafikken er stort set oppe på normalt niveau igen efter corona, men der er ikke sket en tilsvarende stigning i antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. De gode tal må dog ikke blive en sovepude – vi skal fortsat have fokus på at forbedre færdselssikkerheden, lyder det fra transportminister Thomas Danielsen (V) i en pressemeddelelse.

Markant færre kommer til skade i personbil

Der var især færre dræbte og tilskadekomne i personbil i 2022 end i de foregående år. Der var 68 dræbte og 1.088 tilskadekomne i personbil i 2022, mens der de foregående fem år i gennemsnit har været 77 dræbte og 1.214 tilskadekomne. Samlet set betyder det et fald på 10 procent.

Der var 23 dræbte cyklister i 2022. Kun i 2012 var der færre dræbte på cykel. Antallet af tilskadekomne cyklister var også lidt lavere end de foregående år. Samlet betyder det et mindre fald på 3 procent.

22 personer i aldersgruppen 15-24 år mistede livet, og 574 kom til skade i trafikken i 2022. I femårsperioden inden coronapandemien var der i gennemsnit årligt 31 dræbte og 745 tilskadekomne unge i alderen 15-24 år. Det samlede antal dræbte og tilskadekomne i aldersgruppen var dermed lavere end i årene inden pandemien og også lavere end i 2020, men på niveau med 2021. De unge er dog fortsat overrepræsenterede i ulykkestallene. I 2022 udgjorde de 20 procent af de dræbte og tilskadekomne, hvor de kun udgjorde 12 procent af befolkningen.