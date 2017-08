Fartkontrol på motorvej: Så mange gik i fælden

AALBORG: Fredag aften var Nordjyllands Politi atter taget på fartkontrol på motorvejen lige nord for Limfjordstunnelen.

Her er der tidligere blevet udskrevet tusindvis af fartbøder, og politiet har derfor varslet, at der vil blive foretaget flere målinger med ATK-vogn, også kaldet fotovogn.

Politiassistent Kim Haubro, der er faglige koordinator på ATK-bilerne, fortæller, at det var en mere positiv oplevelse end tidligere. Denne gang blev det til 139 fartbøder:

- Det er positivt, at der trods alt "kun" er 139 ud af næsten 9000 passerede køretøjer. Det er en nedadgående tendens i forhold til det, vi har set før, konstaterer Kim Haubro.

En forklaring kan være regnvejret og dermed et dårligt føre.

Fartmålingen fandt sted i både 90 kilometer samt 110 kilometer hastighedszone. Det var fra klokken 19 og frem til midnat.

Værst så det ud i 110 kilometer zonen.

- Her lå adskillige på 130 til 140 kilometer i timen. To blev målt til 155, og en enkelt kørte hele 177 kilometer i timen. Det er jo helt vildt. Også, når man tænker på vejret og friktion på kørebanen. Det er bare ikke i orden, fastslår Kim Haubro.

Han mener, at så høj en hastighed er et udtryk for, at bilisten ikke tager hensyn til andre trafikanter, og heller ikke må være klar over, hvor lang tid det vil tage, før bilen står stille ved en opbremsning. Bilisten står til en betinget frakendelse og en kæmpebøde.

Ni bilister får et klip i kørekortet.

Kim Haubro er spændt på at se, om der fortsat vil kunne konstateres en nedadgående tendens, næste gang der måles fart på motorvejen, eller om et bedre føre vil give flere fartsyndere.

- Vi kan se en effekt i tiden efter, at vi har været på et bestemt sted. Og det skulle gerne slå igennem på motorvejen. Bilisterne skulle gerne have i baghovedet, at de kan møde os mange steder, siger Kim Haubro.