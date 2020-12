Farvel til 45 millioner: Aalborg opgiver at sælge p-hus

AALBORG:Det kommer til at koste Aalborg Kommune 45 mio. kroner i mindreindtægter at droppe planerne om at sælge parkeringshuset på Sauers Plads til en privat investor.

Det kom frem, da byrådet for nylig behandlede sagen, der udspringer af et forslag, som blev vedtaget i forbindelse med budgetforliget i 2019.

- Forligskredsen har besluttet ikke at gennemføre salget, for der er ikke kommet bud ind, der lever op til det budget på 45 mio. kroner, vi oprindeligt regnede med at få ind, forklarede by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S).

Han bad derfor byrådet om en tillægsbevilling på beløbet, der dog opvejes en smule af, at kommunen nu selv kommer til at tjene omkring 3 mio. kroner på, at folk parkerer på pladsen. Siden beslutningen blev truffet, er reglerne nemlig blevet ændret, så kommunerne ikke længere bliver modregnet for de indtægter, de får ind ved at opkræve betaling for at parkere.

- Nu var vi jo ikke en del af det oprindelige budgetforlig. Men jeg synes alligevel, der er noget, vi kan lære af det her. Og det er, at man ikke skal sælge skindet, før bjørnen er skud eller minken er aflivet. Gør man det risikerer man, at det presser kommunens økonomi yderligere, mente Venstres gruppeformand Jan Nymark Thaysen.

Han påpegede også, at kommunen bør være mere påpasselig med, hvilke signaler den sender i forhold til at gøre midtbyen bilfri. For den slags bliver der naturligvis også lagt mærke til hos en eventuel investor.

Ifølge Per Clausen fra Enhedslisten er det dog glædeligt, at Aalborg Kommunen ikke behøver at sælge p-huset til en for lav pris.

- Og det kan vi blandt andet fordi, vi havde et meget, meget godt - og måske også for godt - budget, forklarede han.

Hans Henrik Henriksen mindede om, at det i sin tid var en beslutning, partierne bag det daværende budgetforlig traf i fællesskab. Men senere mæglervurderinger har ikke været så optimistiske, som de var dengang.

- Og vi har faktisk fået flere mæglervurderinger, både før og efter corona-krisen, påpegede han.

- Men når det er sagt, vil jeg også godt lige minde om, at by- og landskabsforvaltningen, når alt kommer til alt er i stand til at realisere det indtægtskrav, der ligger i budgettet, tilføjede han.