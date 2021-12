Farvel til flyet: 300 må sove i lufthavnen

AALBORG:Ca. 300 flyrejsende må sent onsdag aften indse, at de kommer til at tilbringe natten i i terminalområdet i Aalborg Lufthavn.

Onsdagens snestorm betød, at Aalborg Lufthavn måtte indstille alle flyvninger kl. 14.30. På grund af vejret var det samtidig umuligt at skaffe busser eller hotelværelser til de mange rejsende, oplyser driftsdirektør Kim Bermann.

- Vi har ca. 300 inde i terminalen lige nu, og vi har været rundt for at uddele tæpper med henblik på, at de skal blive her i nat. Alle inderingsflyv og KLM-afgang er blevet aflyst, og så blev de fanget og kunne ikke komme herfra. Nu har vi valgt at holde dem varmt og tørt i området efter vores security, konstaterer Kim Bermann.

Han siger, at langt de fleste strandede flyrejsende har taget udsigten til en overnatning under lettere ubekvemme forhold i lufthavnen roligt.

- Selvfølgelig har der også været nogle frustrationer blandt nogle af vores passagerer, for det giver jo naturligvis lidt ærgrelse, når man forventer at kunne komme videre. Men det har været et fåtal. Langt de fleste har taget det roligt, oplyser Kim Bermann.

Han forklarer, at Aalborg Lufthavn lige nu trækker på sit nødberedskab, som altid ligger klart i tilfælde af, at "noget skulle ske", som driftsdirektøren udtrykker det.

Han garanterer, at de mange ufrivillige gæster ikke kommer til at savne hverken vådt eller tørt.

- Vores personale er jo også fanget, så vi holder både restaurant og deli åben. Jeg har talt med vores kok tidligere i aften, og han har smurt sandwiches hele aftenen, så der er mulighed for både at få noget at spise og drikke, siger Kim Bermann.

Ifølge ham kommer der tidligst til at lande fly efter midnat.

- Jeg ved, at både SAS og Norwegian lige nu sidder og regner på at få nogle fly herop i løbet af natten eller den meget tidlige morgen, så der kan gå nogle fly ud af Aalborg, så vi kan få nole passagerer ud af lufthavnen igen, oplyser driftsdirektøren.