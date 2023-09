Farvel til kæmpefuglen i Fjordbyen

Den har været noget af en kendis de senere måneder - kæmpefuglen i Fjordbyen. Men nu er det slut, her til aften blev fuglen helt som planlagt brændt og dermed sat fri.

Kæmpefuglen med et vingefang på 15 meter blev født som et sankthansbål, der skulle være futtet af tilbage i juni, men det satte afbrændingsforbuddet en stopper for.

Mange mennesker var lørdag aften mødt op i Fjordbyen for at se den store fugl blive brændt af. Foto: Henrik Bo

Og efterfølgende var den genstand for stor opmærksomhed på især sociale medier, hvor meningerne var delte: Skulle fuglen stadig brændes - eller skulle den blive stående og skue ud over fjorden som et vartegn for Vestbyen?

Trods de forskellige holdninger stod Mikkel Munk Iversen og Christian Steen Møller, der har bygget fuglen, fast.

- Der er noget smukt i, at vi slipper fuglen fri, så for os er det unikke, at den bliver brændt af, har Mikkel Munk Iversen tidligere sagt til os.

Indtil det sidste var der dialog med kommunen om, hvorvidt fuglen måtte brændes med eller uden vinger, da vingerne var lavet af genbrugte træpaller.

Og indtil sent lørdag aften var det endnu usikkert om fuglen ville blive sluppet løs, da vinden ved fjorden gjorde, at der kunne være fare for træhusene i Fjordbyen. Man vurderede dog, at det ville være forsvarligt, og derfor blev der sat ild til den store fugl, der nu er fortid.

Men bare rolig, de to initiativtagere har planer om at lave et nyt bål til sankthans.

Der har været debat om, hvorvidt fuglens vinger måtte blive brændt af, da de er bygget af genbrugte træpaller. Foto: Henrik Bo