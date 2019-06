Farvel til Kunsten: Gitte skal være ny chef i Stockholm

AALBORG: Direktør for Kunsten, Museum of Modern Art, Aalborg, Gitte Ørskou, sætter sig 1. september i direktørstolen på Moderna Museet i Stockholm, Nordens væsentligste museum for samtidskunst.

Det er med stolthed, at Kunsten i Aalborg må erkende, at museumsdirektør Gitte Ørskou har accepteret stillingen.

- Jeg finder det flot, at Gitte Ørskou skal stå i spidsen for det vigtigste museum for samtidskunst i Norden, og hun ønskes alt muligt held og lykke. Samtidig er glæden iblandet vemod, da vi på Kunsten tager afsked med en stærk, helstøbt lederskikkelse, siger Christen Obel, bestyrelsesformand på Kunsten.

Gitte Ørskou har været museumsdirektør på Kunsten i ti år. I perioden har hun været drivkraften bag den store udvikling, museet har gennemgået.

Rent fysisk gennemgik museet en stor renovering mellem 2014 og 2016 med respekt for Alvar Aaltos originale arkitektur. Renoveringen gav plads til en stor, ny udstillingssal, og i dag fremstår museet bådeg genkendeligt og moderne og funklende.

Blå Bog: Gitte Ørskou Gitte Ørskou er opvokset i Frejlev ved Aalborg. Hun blev mag. art. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet i 2000 og blev samme år ansat som inspektør ved Esbjerg Kunstmuseum. I 2001-2009 var hun inspektør og senere overinspektør ved ARoS Aarhus Kunstmuseum. Siden 2009 har hun været direktør for Kunsten Museum of Modern Art Aalborg. Hun var kommissær for Den Danske Pavillon under Venedig Biennalen i 2003 Gitte Ørskou har og har haft adskillige tillidshverv. Medlem af Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg 2007-11, formand for Statens Kunstfond 2014-17, medlem af Aarhus Universitets bestyrelse 2010-2017 og sidder i bestyrelserne for Aarhus Festuge, Overgaden. Institut for Samtidskunst, Kulturmødet Mors og Spar Nord Fonden samt næstformand i Organisationen Danske Museer. Gitte Ørskou har medvirket i bl.a. Kunstquizzen på DRK og skrevet kronikker i Politiken og andre danske dagblade, og kendt for sine klummer i NORDJYSKE. Vis mere mindre expand_more expand_less

Kunsten er under Gitte Ørskous ledelse blevet mere populært, hvilket stigende besøgstal vidner om. I genåbningsåret 2016 blev alle rekorder slået med 116.000 besøgende, og tallet blev fastholdt i årene efter. I 2018 rundede museet knap 110.000 gæster.

- Gitte Ørskou mestrer balancen. Både at have noget til mange og til få. Hun er et menneske, der formår at formidle bredt. Hun har været med til at åbne Kunsten. Både til mennesker med dyb indsigt i kunst og til dem, der kommer på museum for første gang, siger Christen Obel.

Bred appel

Museet har under Gitte Ørskous ledelse og i kraft af hendes netværk lagt sit eget, højt respekterede program med en række væsentlige kunstnere, danske, nordiske og internationale. Det vaktr opmærksomhed internationalt, da man for første gang i Danmark kunne tiltrække internationale kunstnere, som for eksempel Tino Sehgal.

I januar 2019 var hun i front, da museet præsenterede den hidtil største udstilling i Norden om nordisk modernisme, ”Inventing the Future”. En udstilling, som H. M. Dronningen åbnede.

Gitte Ørskou har i sin direktørtid været formand for Statens Kunstfond gennem fire år og formand for Billedkunstudvalget.

Gitte Ørskou er kendt som en synlig, lyttende og respektfuld leder, og hun vil blive savnet på Kunsten.

Bestyrelsen på Kunsten har sat en søgeproces i gang for at finde en ny direktør, og en dato for afskedsreception bliver offentliggjort senere.