Favne vil vandre 12 timer i træk på Egholm

EGHOLM:Selvom det lyder som lidt af en udfordring på en ø, der ikke er mere end seks kvadratkilometer stor, tog Gunhild Øibakken, der også er kendt under kunstnernavnet Favne, her til morgen fat på en 12 timer lang vandretur på Egholm.

Undervejs vil hun blandt andet synge og fortælle historier, for vandringen er en del af det landsdækkende Walking Landscapes projekt, hvor kunstnere fra 12 kommuner kobler kunst og natur sammen ved at vandre gennem forskellige danske landskaber.

Vandreturen på Egholm livestreames hver time. Pr-foto

- Jeg har gravet lidt i Egholms histore og lavet 13 fiktive fortællinger om øen - blandt andet en fiktiv historie om, hvordan den blev til, fortæller Favne.

Hun er både skovarbejder og musiker, og derfor tager vil hun også synge og tage et instrument med på turen.

- Min musik tager udgangspunkt i folkevise-traditionen og amerikansk folk, hvor man fortolker landskabet i sine sange, og derfor er et ofte i naturen, jeg finder inspirationen til mine sange, forklarer hun.

Kom og syng med

Vandreturen livestreames blandt andet via Walking Landscaps Facebook side, og det hele kulminerer klokken 17, hvor Favne inviterer alle, der har lyst til at være med, til at tage med færgen fra Egholm til Aalborg. På den måde kan man nemlig blive del af et fjordkor, som synger en sang Favne har skrevet specielt til lejligheden.

- Sangen tager ikke længere tid end overfarten. Men jeg håber alligevel, at mange har lyst til at være med, så det hele kommer til at emme af fælles sag og landskab, siger hun.

Egholmfærgen danner ramme om et fjordkor, der markerer enden på vandringen, og her kan alle der har lyst være med. Arkivfoto: Claus Søndberg

At det netop er blevet Egholm, hun har valgt til sit projekt, skyldes flere forskellige ting.

- Jeg blev oprindeligt præsenteret for Egholm af en gammel ven, og jeg er meget fascineret af stilheden og naturen herovre. Og selvom det ikke er det primære mål med projektet, synes jeg også, det er vigtigt, at vi får præsenteret flere for Egholms helt særlige landskab, inden der kommer en motorvej over øen, forklarer hun.

Walking Landscapes Walking Landscapes er et samarbejde mellem det internationale teater i København, Metropolis og 12 kommuner over hele landet. I Aalborg sker det i samarbejde med Aalborg Teater. Det er et vandringsprojekt, der kobler kunst og natur med et program af i alt 140 kunstnerskabte vandringer gennem vidt forskellige danske landskaber i perioden fra juni til oktober 2021. Vandringerne vil fortolke og formidle landskaberne gennem forskellige kunstneriske perspektiver – som en landsdækkende manifestation og symbolsk handling i en tid, hvor mennesker og natur skal finde en ny balance. Vandringen på Egholm finder sted 8. juli og livestreames hver hele time fra 05 til 17. Vandringen afsluttes med fællessang på færgen der sejler kl. 17.00 fra Egholm til Aalborg. Store som små er meget velkomne til at deltage i fællessang på overfarten, hvor Egholms eget kor også deltager. VIS MERE

- Der er nogle lange livsfortællinger her, som er spændende. Og det møder jeg også andre steder i Nordjylland, der altid har været et af de steder, jeg er kommet meget for at søge inspiration, tilføjer hun.