FCK-millioner sikrer overskud i AaB

AALBORG:Bestyrelsen for Aalborg Boldspildklub A/S har i dag nikket godkendende til delårsrapporten, og det havde de også god grund til.

Resultatet før skat efter årets første seks måneder er et plus på 12,9 millioner.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Det er især salgene af Oliver Abildgaard til FC Rubin Kazan og Mikkel Kaufmann til FC København, der påvirker regnskabet i en positiv retning.

Sidste år lød resultatet før skat i samme periode på et underskud på 13,4 millioner.

AaB har ikke oplyst salgsprisen på hverken Oliver Abildgaard eller Mikkel Kaufmann, men det var fremme, at prisen på den 19-årige angriber var i omegnen af 25 millioner.

Administrerende direktør i AaB, Thomas Bælum, er tilfreds med det første halvår.

- Isoleret set er resultatet for første halvår tilfredsstillende, da vi helt i tråd med vores strategi Nordkraften er lykkedes med via transfer af to egenudviklede spillere at generere markante indtægter i en ellers svær tid for mange klubber, siger han.

COVID-19 har også indflydelse på regnskabet, fordi AaB har været nødsaget til at afholde en del hjemmekampe uden publikum, men på trods af det, fastholder klubben forventningerne til årsregnskabet.

I pressemeddelelsen skriver de, at fortsat forventer et resultat før skat på mellem 0 og minus fem millioner kroner. Heri er indregnet investeringer i spillertruppen.