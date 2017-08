Fed firmafest i løb

AALBORG: Når man kan forene det nyttige med det behagelige, så er man nået langt.

Og det lykkes DHL-stafetten i Aalborg, hvor Aalborg Atletik og Motion skaber super rammer for en fed firmafest i fuldt løb.

Det er en aktivitet, der samler nordjyderne i en grad, der kan stille krav om udvidelser, for at imødekomme interessen.

Alene i år er 18.000 tilmeldt - 2000 flere end sidste år og det gør det til det største motionsarrangement i Nordjylland,

Stafetløbet med den efterfølgende firmahygge i Kildeparken blev skudt i gang kl. 18 tirsdag af formanden for Aalborg Atletik og Motion, Jørgen Hein, og det gentages onsdag og torsdag.

Knap 3.600 hold deltager over tre aftener.

- Det er bare to år siden vi udvidede fra to til tre aftener, men nu overvejer vi seriøst om vi til næste år skal tage en fjerde aften med, siger Jørgen Hein.

Han er stolt over at Aalborg Atletik og Motion kan være katalysator for Nordjyllands største firmaudflugt, hvor man evner at skabe en fantastisk aften for mange mennesker.

Tirsdag meldte 5000 sig under løbefanerne og onsdag er den helt store dag med over 7000 løbere.

- Det er bare en super stemning. Lige i øjeblikket kommer de første jo i mål. Så tænder de straks deres fakkel, og lader flammen lyse ud over Kildeparken, Det ser fantastisk ud, siger Jørgen Hein alt mens han langer fadøl over disken.

Sådan en løbetur giver jo en sund og naturlig tørst.

I morgen er det borgmester Thomas Kastrup-Larsen, der skyder løbet i gang.

Han og mange andre politikere skal også selv deltage, så middagen efter budgetforhandlinger i morgen er aflyst.

For man kan jo ikke komme for sent til DHL-stafetten.