Fed jul: Heldig nordjyde høster lottomillion

AALBORG:"Julen varer længe, koster mange penge", vidste Peter Faber allerede i 1847, da han skrev den danske julesang "Højt fra træets grønne top".

En enkelt nordjyde behøver ikke frygte for at tjekke saldoen på sin bankkonto den kommende tid, for lørdag aften sørgede Danske Spil med Millionærgarantien for, at nordjyden nu har en rund million kroner at rutte med.

Den heldige nordjyde havde købt sin kupon i Netkiosken på Kastetvej. I første omgang var der ikke meget held på dét køb, for der var nul rigtige i forhold til lottotrækningen, som sendte førstepræmien på intet mindre end 22 millioner i Haderslev.

Til gengæld var kuponen i Aalborg en af blot to kuponer uden gevinst i hele landet, som vandt på Millionærgarantien.