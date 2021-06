Feher er færdig i AaB - Würtz forlænger

FODBOLD:Der har i flere måneder været en del rygter om Peter Fehers fodboldfremtid. Den nuværende AaB-assistent har kontraktudløb efter denne sæson, og derfor har karrusellen med spekulationer og rygter kørt i ring med Peter Fehers navn i de seneste uger.

AaB’s sportschef Inge André Olsen udtaler i en pressemeddelelse:

- Peter har i en sæson med mange omvæltninger og udefrakommende faktorer gjort et godt job i forskellige roller, og vi har været glade for at have Peter i AaB.

- Imidlertid er vi efter at have evalueret sæsonen og sammensætningen i staben stille og roligt blevet enige om, at det for begge parter vil være bedst at prøve noget andet, og vi ønsker Peter tak for indsatsen og alt det bedste i fremtiden, siger Inge André Olsen.

Peter Feher supplerer:

- Jeg har virkelig været glad for at være i AaB og Aalborg, men nogle gange er tiden alligevel den rette til at komme videre.

Würtz forlænger

AaB's anden assistenttræner Rasmus Würtz forlænger til gengæld sin aftale, så den løber frem til sommeren 2023.

- For det første, så elsker jeg at komme på AaB hver dag og bidrage så godt, jeg overhovedet kan, og jeg føler, at jeg som træner allerede har lært meget.

- Martí (Cifuentes, AaB’s cheftræner, red.) er for mig en super læremester, hvorigennem jeg virkelig kan dygtiggøre mig, og så synes jeg, at vores hold som foråret skred frem gennemgik en positiv udvikling såvel spille- som resultatmæssigt, og den del skal vi fortsætte i den kommende sæson, lyder det fra Rasmus Würtz.

Vedholdende ryger sender Peter Feher mod syd. Nærmere bestemt i retning af OB, hvor han er rygtet til som ny assistenttræner. Her skulle en præsentation være lige op over.