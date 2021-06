Feher takker Friis og Bælum, men ikke AaB's sportschef

FODBOLD:Peter Feher oplever den samme transition, som mange fodboldspillere og trænere før ham har gennemgået: Det ene sekund er du ven, og det næste er du fjende.

Det gik nemlig stærkt, da den tidligere AaB-assistent blev gjort til netop tidligere. Der gik ikke mange minutter, før OB kunne fortælle, at man havde kapret Feher til nogenlunde samme rolle, som den han netop havde sagt farvel til hos aalborgenserne.

Der er ingen sure miner fra Feher over, at han ikke fik mulighed for at forlænget opholdet i Aalborg.

- Jeg vil gerne takke klubben - særligt Jacob Friis og Thomas Bælum - for at have givet mig den her mulighed. Jeg har virkelig nydt min tid i AaB, hvor jeg er blevet bekræftet i mange af de forventninger, jeg havde til en klub af AaB's størrelse. Der er virkelig god opbakning fra byen og hele regionen til klubben, og det har været dejligt at mærke, siger Peter Feher.

- Der skal også lyde en stor tak til de mange andre folk, jeg har mødt i Aalborg. Lige fra passionerede fans til frivillige mennesker. Der er virkelig mange gode mennesker i AaB, siger Peter Feher.

Sportschef Inge André Olsen har været ude og sige, at man havde givet Peter Feher besked i god tid, så han havde mulighed for at gå ud og afsøge markedet. Det er en udlægning, som Feher ikke ønsker at kommentere nærmere på.

- Det vil jeg ikke bruge min tid på at kommentere på. Jeg er videre. Klubben har valgt en anden vej, og sådan er gamet. siger Peter Feher.

Nu venter en opgave i OB, hvor assistenten kommer til at indgå i et trænerteam med Andreas Alm og Henrik Hansen, hvilket han ser meget frem til.

- Det er spændende at blive en del af OB, hvor jeg kan se, at man skal i gang med en masse nye tiltag, så det glæder jeg mig til, slutter Peter Feher.