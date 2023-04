Udskældt udlejningsselskab lægger sig fladt ned: - Det har skabt hak i tilliden

AALBORG:Som lejer slipper man sjældent helt gratis fra at fraflytte sin lejlighed. Der er ofte nogle vægge, der skal males, eller et gulv, der skal slibes.

Og det kan nogle gange blive en dyr oplevelse – særligt i nybyggede boliger.

Nordjyske har tidligere skrevet om problemer på netop den front i Sofiendal Enge i det sydvestlige Aalborg.

Her har flere lejere oplevet endda meget høje fraflytningsregninger.

En af dem var André Devantier, der endte med at måtte betale 36.000 kroner for maling, gulvslibning og rengøring. Det var 9000 kroner mere, end der var i hans depositum.

Andrés kammerat Tobias, der kun boede i sin lejlighed i otte måneder, fik også en dyr håndværkerregning ved sin fraflytning. I områdets facebookgruppe skrives der også om de høje fraflytningspriser. Arkivfoto: Torben Hansen

André stod ikke alene med sin oplevelse, og ejendomsadministratoren i området, Deas, sagde dengang, at man tog kritikken alvorligt, og Deas har efter Nordjyskes historier undersøgt sagen nærmere.

Nu viser det sig, at en fejl hos Deas i flere tilfælde har gjort flere flytteregninger for høje.

Rapporter var væk

Ejendomsdirektøren hos Deas, Thomas Fog, forklarer i et skriftligt svar til Nordjyske, at indflytningsrapporterne for ejendommen i Aalborg ikke lå i systemet, hvor de plejer.

Det skyldtes en fejl, da man skulle have ejendommen ind i administrationssystemet.

Konkret betød det, at indflytningsrapporten ikke blev medtaget, da man skulle regne ud, hvad lejerne skulle betale ved fraflytning.

Flytteregningerne har fået kritik for at være alt for høje i Sofiendal Enge. Thomas Fog understreger, at Deas altid indhenter tre til fem uvildige tilbud til at udbedre lejemål. Her vælger man så det billigste. Arkivfoto: Torben Hansen

Deas har gennemgået samtlige flyttesager, siden fejlen opstod, og de har fundet 149 udflytninger, hvor indflytningsrapporten altså ikke lå, hvor de skulle i systemerne.

- I forbindelse med, at vi genbesøgte disse udflytninger, rettede vi henvendelse til samtlige berørte lejere. Ud fra dem har vi fundet fejl i 40 sager og har siden tilbagebetalt den difference, som der, beklageligt, har været.

Ifølge direktøren har de tilbagebetalte beløb svinget fra 45 kroner op til 18.850 kroner.

Burde have set det

Adspurgt anerkender Deas-direktøren, at de burde have spottet, at der i knap 150 fraflytningssager ikke lå nogen indflytningsrapport i systemet, som der plejer.

- Af samme grund ligger vi os fuldstændig fladt ned og er meget opmærksom på, at dette skaber hak i tilliden i Aalborg. Det er vi ekstremt kede af, skriver Thomas Fog.

- Vi vil forsøge at komme tættere på lejerne ved at være mere synlige og klæde vores kolleger på med bedre redskaber til at imødekomme de behov, der er, skriver Thomas Fog. Pressefoto: Deas

Sagen fra Sofiendal Enge har gjort, at Deas nu har gennemgået sine procedurer og fremover vil klæde medarbejderne i Aalborg bedre på, forklarer han.

- Dét, som sagen her har belyst, er, at vi ikke har været tilstrækkeligt dygtige til at klæde kolleger på i Aalborg-regionen med viden og uddannelse. Det er straks ændret. Udover det vil vi indføre stikprøvekontrol i vores processer for at sikre os mod systemfejl.