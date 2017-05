Fem anholdt for indbrud

NØRRESUNDBY: Hele fem formodede indbrudstyve blev natten til torsdag anholdt i Nørresundby.

Vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi fortæller, at politiet blev tilkaldt af et vidne til et indbrud i en privatbolig. Det var klokken 01.42 i Dronningensgade.

Det lykkedes politiet at anholde tre af gerningsmændene på stedet. De to andre løb derfra men blev anholdt kort efter. Det var lykkedes dem at stjæle noget værktøj, som dog blev afleveret igen.

Torsdag formiddag vil det blive vurderet, om de fem mænd skal fremstilles i grundlovsforhør.