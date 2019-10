Fem begik gaderøveri i Aalborg: 20-årig truet med kniv

AALBORG:En 20-årig mand blev natten til lørdag udsat for gaderøveri i Aalborg.

Det oplyser vagtchef Bruno Brix, Nordjyllands Politi.

- Det var i Jomfru Anes Gård klokken 01.15, hvor den 20-årige blev truet med kniv til at udlevere sin mobiltelefon og oplader, fortæller Bruno Brix.

Hele fem personer var sammen om at begå røveriet. Ofret har kun været i stand til at give et signalement af tre af dem:

Den første beskrives som mand af afrikansk afstamning, cirka 20 år gammel, cirka 180 centimeter høj og med sort, klippet afrohår. Han var iført en tynd, sort jakke.

Den anden beskrives som mand af afrikansk afstamning, cirka 20 år gammel og omkring 185 centimeter høj. Han var iført en sort jakke.

Den tredje gerningsmand, der er et signalement af, beskrives også som en mand af afrikansk afstamning. Han er lille og buttet og havde en jakke med hætte på.

Efter røveriet løb gerningsmændene fra stedet, og politiet vil gerne høre fra eventuelle vidner, der måtte have set dem. Desuden skal der kigges på videoovervågning fra området.

Oplysninger i sagen kan gives til Nordjyllands Politi på telefon 114.