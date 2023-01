To uheld på motorvej - begge med fem biler

AALBORG: Midt i den travle myldretid tirsdag morgen var fem køretøjer indblandet i et trafikuheld på motorvej E45 i nordgående retning lige syd for Svenstrup.

Et vejspor måtte spærres, mens der blev ryddet op.

Kl. 08.23 oplyste Nordjyllands Politi, at motorvejen igen var åbnet helt op.

En ambulance blev sendt til uheldsstedet, men ingen personer kom noget til ved trafikuheldet, oplyser politiet.

Trafikuheldet skabte kilometerlang kø i nordgående retning på motorvejen.

Ved 9.30-tiden var den så gal igen:

- Fem biler stødte sammen i første vognbane i det sydgående spor i Limfjordstunnelen, oplyste vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi ved 9.35-tiden.

Tre af bilerne kunne selv køre ud af tunnelen, mens de sidste to ventede på at blive bugseret ud.

- Der er heller ikke sket personskade ved uheldet i tunnelen, fortalte vagtchefen, som havde en klar opfordring til alle trafikanter:

- Hold afstand.

Uheldet i Limfjordstunnelen gav også kø i det sydgående spor, men der var mulighed for at passere uheldsstedet. De sidste to biler var fjernet ved 9.50-tiden, men der var fortsat en del kø.