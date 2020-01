Dem skal du se: Her er din guide til Northern Winter Beat

Aalborg festivalen Northern Winter Beat er tilbage 30. januar til 1. februar. I år er den mere mørk og eksperimenterende end nogen sinde. Kender du ikke allerede kunstnerne, har du her chancen for at få udvidet din horisont.

Historiefortælleren David Eugene Edwards

Der er lige så lidt hvile i David Eugene Edwards stemme, melodier og tekstunivers, som der er i hans tourliv. De seneste årtier har han været på konstant tour med 16 Horsepower, Wovenhand eller solo, og hans numre og performance dirrer af en indre nødvendighed og energi, uanset om han står med en mandolin, banjo eller elektrisk guitar i hånden.

Edwards’ koncert til Northern Winter Beat er en af blot tre solokoncerter i år, og han kan han meget vel blive festivalens højdepunkt med sin særegne blanding af country, americana, blues rock, punk og sigøjnermusik, tekster med et ofte kristent billedsprog og vilde fornemmelse for fængende riffs.

Som en anmelder i Chicago Reader skriver om en af hans koncerter: David Eugene Edwards spiller, så du efterlades med alt hår på kroppen rejst – klar til at tro på, at Edwards er netop hjemvendt fra 40 dage og 40 nætters hallucinationer i ørkenen.

Fredag 31. januar kl. 21, Studenterhuset Hall

Smukke Efterklang

At høre Efterklang føles lidt som regnvejrsaften, hvor du sidder indenfor med stearinlys og kaffe, og endelig kan sænke skuldrene efter en lang dag. Kan du godt lide den følelse, skal du tage forbi, når Efterklang går på scenen fredag. Du kender måske numre som ”I dine øjne” og ”Vi er uendelig” fra deres seneste dansksprogede album, der nogle steder vækker fornemmelser af Lars HUG og Michael Simpson.

De har spillet i Operahuset i Sydney og i Elbphilharmonie Hamburg og samarbejdet med det belgiske barokensemble B.O.X, samt med musikere fra fx Lambchop og The National i Berlins PEOPLE Festival.

Deres lyd er på engang storladen og nede på jorden og kan skabe en nærmest meditativ fornemmelse med deres konstante tilbageholdenhed på numrene, der er bygget op omkring akustiske og elektroniske elementer og Casper Clausens varme lyse stemme.

Fredag 31. januar kl. 23, Studenterhuset Hall

Ind i mørket med Michael Gira

Den amerikanske singer-songwriter Michael Gira er kendt som drivkraften bag kultbandet The Swans samt grundlægger af Young God Records, der står bag kunstnere som Devendra Banhart og Wooden Wand.

Til Northern Winter Beat kan du opleve ham solo – eksklusivt i Skandinavien, og det bliver sandsynligvis en del mere afdæmpet end i The Swans, der er kendt for deres hypnotiserende industrielle lydflader, repetitioner og voldsomme tekster om voldtægt, hævn og død.

Lyden af The Swans ligger op af 1980’ernes eksperimentelle rock, men lyttere til doom, thrash og black metal har kaldt The Swans tekster for mere foruroligende end noget, de har hørt før. Jeg skal indrømme, at jeg ikke lyttede efter teksterne, da jeg personligt kørte deres album ’The Great Annihilator på repeat’ i 1990’erne pga. pladens medrivende tunge lyd og riffs.

Michael Gira spænder imidlertid bredere, på hans soloalbum ”The Milk Of M. Gira” favner han af og til en sprød folk-lyd ala Townes van Zandt. Det bliver spændende at opleve, hvor han tager publikum hen til festivalen.

Du kan i øvrigt se en dokumentarfilm om legendariske The Swans til festivalen torsdag.

Lørdag 1. februar kl. 21, Studenterhuset Hall

Molchat Doma: Gensyn med 80’erne

Var du vild med Shortparis til sidste års winterbeat, er Molchat Doma endnu et russisk band, der kommer til at vokse på dig. Bandet præsenteres som synthpop fra Minsk, post-punk, new wave, Soviet wave, og drager tydelig inspiration fra Joy Division med deres trommemaskine og indspilningen af vokalen.

Trioen lyder som noget fra senhalvfjerdserne, understreget af, at en af deres musikvideoer er en sammenklipning af ”Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ (1981). Man ser subway stationer og tungt boligbyggeri for sig.

Molchat Doma flyver efter sigende stadig under radaren i deres hjemland Belarus, men bandet spiller på udsolgte klubber i Berlin, Helsinki og Warszawa, hvor publikum har fået øjnene op for deres mørke og dansable musik.

Fredag 31. januar kl. 23, 1000Fryd

Traditionel japansk kultur møder Super Nintendo

Tribal bas duoen WaqWaq Kingdom, der har rødder i Japan og i dag er bosat i Leipzig og Berlin, er ikke et af hovednavnene på festivalen, men de er muligvis det mest syrede indspark.

Deres performance på scenen minder om et shamanistisk ritual, og de peger på en gang forud og bagud i deres neonfarvede kostumer inspireret af det feudale Japan samt laget af billeder og videoklip fra japansk populærkultur, der projekteres op på scenen i en totaloplevelse, der leder tankerne imod The Knife og Björk.

Deres lyd er blevet beskrevet som en psykedelisk hot pot af traditional japansk Minyo, jamaicansk dancehall, dub, techno og Super Nintendo soundtracks … what’s not to like?

Lørdag 1. februar kl. 22.30, 1000Fryd

Andre anbefalinger:

Kitchen sink-realisme med Richard Dawson

Britiske Richard Dawson står på flere af arrangørerne af Northen Winter Beats must hear-liste.

”Den 38-årige brite galer om det moderne britiske mismod og kan høres som singer-songwriternes svar på filminstruktøren Ken Loach og hans hudfletning af det britiske klassesamfund. Ja, Dawson kan høres som en slags moderne forlængelse af den britiske kitchen sink-realisme, der formidler især mandlige socialt udsatte menneskers liv”, skrev Informations Ralf Christensen forleden i en begejstret artikel.

Mere præcist kan han nok ikke præsenteres.

Lørdag 1. februar kl. 20, Huset i Hasserisgade

Kali Malone

Kali Malone er endnu et af festivalens topnavne. Den amerikanske komponist, der er bosat i Stockholm, udgav i juni sit anmelderroste album ’The Sacrificial Code’ – bygget op omkring langsomme orgelstykker, hvor tonerne trækkes ud nærmest i det uendelige i en meditativ og eksperimenterende analog dronelyd.

Fredag 31. januar kl. 20, Utzon Center

Purple Pilgrims

Er du til Cocteau Twins, vil du føle dig hjemme her. Purple Pilgrims er musik med kvindestemmer, der snor sig ind og ud af hinanden i en meditativ sfærisk lyd. Søstrene Valentine and Clementine Nixon spiller alle instrumenter og producerer hjemme i stuen. De har dybe rødder i folkemusik, men deres lyd er moderne og tidløs.

Fredag 31. januar kl. 20, Studenterhusets Café

Se hele programmet til Northern Winter Beat her.