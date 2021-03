Fem mænd anholdt for brandstiftelse i Aalborg

AALBORG:Nordjyllands Politi anholdt i mandag 5 personer, som blandt andet sigtes for brandstiftelse i Aalborg i november sidste år. Alle de anholdte er tirsdag fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Aalborg med krav om varetægtsfængsling.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Det er et længere efterforskningsarbejde, der ligger til grund for anholdelserne i går og fremstillingerne af de mistænkte i dag. Brandstiftelse er en alvorlig sag, der kan få tragiske følger, så er jeg tilfreds med, at vi nu har et grundlag for at fremstille fem mistænkte, siger efterforskningsleder, politikommissær Kenneth Rodam.

Der er tale om fem mænd i alderen mellem 21 og 48 år, og politiet sætter dem i forbindelse med en påsat bilbrand i en indkørsel på Mylius Erichsensvej i Aalborg SØ.

Branden blev hurtigt opdaget og slukket.

De anholdte sigtes alle for at overtræde § 181 i straffeloven, der handler om forsætlig brandstiftelse, mens der også er grundlag for at sigte nogle af dem for ulovlig tvang, ligesom én sigtes for forsøg på kvalificeret brandstiftelse efter § 180 og for forsøg på grov vold, skriver politiet.

Der sidder allerede en person varetægtsfængslet i sagen.