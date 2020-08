Fem nye daginstitutioner og fem nye plejehjem er med i budgetforslaget i Aalborg

AALBORG:Flere børn , ældre og ledige borgere er med til at præge magistratens budgetforslag for 2021, der blev fremlagt fredag eftermiddag.

På anlægssiden sker der for alvor noget for i 2021 med et anlægsbudget på 675 mio. kr., og for første gang arbejder man med otte-årige anlægsbudgetter.

- Det har betyder, at vi har kunnet lægge nogle markante investeringsplaner ind, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

På daginstitutionsområdet var der i forvejen planer om tre daginstitutioner med i budget 2020, men nu er der lagt yderligere fem dagtilbud ind, så der er otte daginstitutioner på vej.

- Der kommer mange flere små børn i Aalborg Kommune, og de skal have et sted at blive passet og gerne tæt på, hvor de bor, siger borgmesteren.

Nye daginstitutioner

Der er nye Daginstitutioner på vej på vej ved Sønderbroskolen, Skydebanevej, Vodskov, Gug, Gistrup, Klarup og Frejlev samt en vuggestue i Nørresundby.

- Det er første gang, at vi har haft en decideret investeringsplan i forhold til dagtilbud.

I den anden ende af aldersskalaen skal der også bygges en række nye plejehjem.

Fem nye plejehjem

- Der ligger fem nye plejehjem i den investeringsplan, der er lagt frem her, Af dem er der nogle, der er erstatningsbyggerier for andre plejehjem.

Det betyder, at nogle plejehjem skal nedlægges og bygges et nyt sted, det gælder Annebergcentret og Uttrupgård.

Desuden er der lagt nye plejehjem ind i Aalborg Øst, i område sydvest og område nord.

Mens man er glad for, at der kommer flere ældre og små børn, så er man mindre glad for, at antallet af ledige er steget markant. Derfor søsætter man en ny jobvækstpakke, der skal skabe 725 job.

Øgede serviceudgifter

Samlet set er der øgede serviceudgifter for 130 mio. kr., men der er også foretaget rationaliseringer for 43 mio. kr., som skal fratrækkes, og som er delt ud over de forskellige områder.

- Mange af forslagene er nogle, hvor der ikke er mange driftsmæssige konsekvenser, men det er klart, at nogle af forslagene har nogen konsekvenser i forhold til drift og service og ansatte forskellige steder.

Uenighed om velfærdsløft

I kommunens pressemeddelelse skriver man, at forslaget ”giver et velfærdsløft, men det er Enhedslisten gruppeformand Per Clausen uenig i.

- Jeg har svært ved at se de velfærdsforbedringer, som borgmesteren havde annonceret, der ville komme, siger Per Clausen.

Han tilføjer, at borgerne med budgetforslaget ikke vil opleve et egentligt løft.

- Der er nogle områder, hvor vi kan risikere, at det går tilbage, og på handicapområdet, er der ikke dækning, så vidt jeg kan se.

180 nye stillinger

Den direkte konsekvens af budgetforslaget er også, at der er tale om en personaleforøgelse på 145 samt yderligere 35, som kommer via finansloven til minimumsnormeringer i daginstitutionerne og flere lærere i folkeskolen.

Ifølge forslaget er der også prioriteret 140 mio. kr. på tværs af forvaltningerne til klimainvesteringer i perioden 2021-2024. Det gælder skovrejsning, cykelstier og kystsikring med mere.

- Det giver det her budget et markant grønt aftryk, som der kommer til at betyde en forskel for klimaet

Skatteprocenten fasholdes på det nuværende niveau, og udfylder fuldt ud servicerammen for 2021 med serviceudgifter på 9.412 mio. kr.