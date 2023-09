Se listen: Her dropper Aalborg Kommune frygtede besparelser

Det lykkedes budgetforligspartierne i Aalborg, at finde penge til at imødekomme flere af de ellers planlagte besparelser.

Her giver vi dig et overblik over nogle af de vigtigste besparelser, som fo...

1 Lukker ingen skoler

8-10 små skoler i Aalborg var i farezonen for at lukke. Hou Skole, hvor der går under 40 elever, var en af dem. Arkivfoto: Martin Damgård

For elever, forældre og ansatte på de mindste skoler i Aalborg Kommune, har budgetprocessen været noget af en rutsjebanetur.

Først stod de til at lukke, så blev de fredet, indtil politikerne vendte på en tallerken og trak fredningen tilbage.

Alligevel gik det sådan, at partierne bag budgettet for 2024-2027 besluttede at gå udenom skolelukninger.

Så nu kan landsbysamfundene ånde lettet op - i hvert fald nogle år endnu. For selv om de klarede skærene i denne omgang, var der politikere, som gerne havde set, man havde lukket kommunens mindste skoler, for på den måde at sikre flere penge til hele skoleområdet i kommunen.

2 Bevarer sted til de kriminalitetstruede unge

Værestedet Nexus, Vangen, Nørresundby Det eneste tilbageværende tilbud til udsatte unge over 18 år stod til at skulle spares væk. Arkivfoto: Bo Lehm

Mens Aalborg de seneste år har været plaget af kriminelle opgør, skudepisoder og flere knivstikkerier, overvejede politikerne at spare det eneste tilbageværende tilbud til udsatte unge over 18 år - Nexus i Nørresundby - væk.

Samtidig ville man skære i MidbySjakkets opsøgende indsats.

Men begge dele blev der fundet penge til i det ellers pressede budget.

3 Sikrer antallet af pædagoger og ledere i daginstitutionerne

Pædagogerne har været stærkt bekymrede for, hvordan deres hverdag kom til at se ud efter besparelserne. Nu kan de ånde lettet op. Arkivfoto: Henrik Bo

Det lykkedes også at finde penge til dagsinstitutionsområdet, som betyder, at der ikke skal skæres ned på antallet af pædagoger.

Der var ellers lagt op til en besparelse på 10 millioner om året fra 2025.

Det betyder, at man vil fortsætte med den nuværende andel af uddannet personale på 75 procent i daginstitutionerne.

I den understøttende undervisning, dropper man også besparelser, så fordelingen fortsat vil være 50/50 mellem lærere og pædagoger.

Herudover dropper man også besparelser på pædagogiske ledere, og på skolernes ressourcer til forebyggelse og trivsel.

4 Afsætter penge til tryghed og forebyggelse

Safe House i Jomfru Ane Gade blev oprettet efter den tragiske sag i 2022, hvor Mia Skadhauge Stevn blev samlet op efter en bytur i Jomfru Ane Gade og slået ihjel. Arkivfoto: Henrik Bo

Partierne bag budgettet for de kommende år har også fundet penge til at Safe House i Jomfru Ane Gade kan fortsætte.

Kommunen vil støtte projektet de kommende tre år, under forudsætning af at restauratørerne også giver tilsagn om at støtte tiltaget med flere penge.

5 Hæver skatten

Budgetforliget blev indgået mellem Enhedslisten, SF, De Radikale og Socialdemokratiet. Foto: Lise Stenbro

Når det kan lade sig gøre at undgå de planlagte besparelser, skyldes det blandt andet at politikerne besluttede sig for at hæve skatten med 0,2 procent.

SF var nogle af de første til at foreslå en skattestigning, mens de borgerlige partier på den anden side modsatte sig forslaget fra starten.

I midten stod Socialdemokratiet, som på trods af opfordringer fra flere sider ikke ønskede at melde ud, hvor de stod henne på det spørgsmål, før forhandlingerne gik ind i sin afsluttende fase.

Som aftenen skred frem onsdag, blev det dog tydeligt, at det var den vej det gik, da de borgerlige partier forlod forhandlingerne omkring klokken 21.