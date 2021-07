Feriekolonier reddet på målstregen

AALBORG:Takket være en donation på 300.000 kroner fra Det Obelske Familiefond kan Børnenes Kontor i Aalborg, der hvert år hjælper omkring 200 børn med ferieophold, 500 børn med tøj og sko og 450 familier med julemad og gaver, gennemføre seks feriekoloni-ophold i Tversted og Sæby.

Organisationen har ellers været hårdt ramt af corona-restriktionerne, der blandt andet har gjort det umuligt at skaffe indtægter ved at udleje de tre kolonier, den ejer, til folk udefra, og derfor har ejendommen i Tversted været sat til salg gennem længere tid.

- Men det er desværre ikke lykkedes os at komme af med den endnu, og derfor er vi også utroligt taknemmelige for donationen, som dækker alle de udgifter vi har til dette års kolonier, fortæller formand Nina Hav.

Formand for Børnenes Kontor i Aalborg, Nina Hav, håber, at tingene nu er ved at vende så meget tilbage til normal, at organisationen igen får en mulighed for at tjene penge til velgørende formål. Arkivfoto

Hun understreger at eventuelle bud på kolonien, der ligger på en stor dobbelt grund, stadig er velkomne. For Børnenes Kontor har mistet cirka 500.000 i lejeindtægter, og selvom man får lidt ind ved at sælge julemærker, koster det omkring 250.000 kroner at uddele den traditionelle julehjælp til børnefamilier, der har det hårdt.

- Så udover den ny donation, håber vi selvfølgelig, at tingene er ved at vende så meget tilbage til normal igen, at vi igen kan tjene penge på samme måde som før, siger Nina Hav.