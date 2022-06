Festivalboss efter tre års tørke: Jeg har gåsehud

NIBE:Jamen - det er vel kun to festivaler i Nibe, der er skyllet ud med coronapandemien.

Eller hvad?

Godt nok prøvede arrangørerne i 2021 at kompensere for savnet af den nordjyske festivalperle med tiltaget "Lyden af Nibe", men altså - det er altså tre år siden, den seneste rigtige Nibe Festival fandt sted.

Den tørke er slut nu. Tirsdag aften bød Peter Møller Madsen, festivalleder og mangeårig talsmand for musikfesten i Skalskoven velkommen.

Det skete i blændende festivalvejr, der havde skubbet de evige solbriller fra pladsen i hans pande ned foran øjnene - så han bedre kunne se ud over den spritnye "Camp Øst", som er et nyt tiltag fra i år.

På en skala fra 1-100, hvor ligger vi så, ville Nordjyskes fotograf på stedet vide.

- Jeg har gåsehud, så vi er over 100, replicerede Peter Møller Madsen.

Camp Øst ligger øst for Skalskoven med under 500 meter til festivalens Blå Scene - og lidt længere væk fra festivalens musikalske epicenter, Stor Scene.

"Camp Øst er for dig, der vil have lidt mere gang i den. Et helt nyt område, hvor der er plads til masser af liv, festglade mennesker og øl-bowling mellem teltene? Og hvor du vågner med naturen, friheden og vennerne som nabo", som Nibe Festival selv beskriver Camp Øst på sin hjemmeside.

Nibe Festivals officielle program starter onsdag kl. 11 på Grøn Scene, hvor "Fuld Effekt" spiller op til dans. Derefter følger musik fra fem scener i næsten fire døgn, indtil Faustix og Ude af Kontrol som sidste musikalske indslag indtager Stor Scene kl. 01.30 natten til søndag.

Nibe Festival 2022 start