Final Four får fuld fokus

HÅNDBOLD: Lørdag går forårssæsonen for alvor i gang for Aalborg Håndbold, når semifinalerne i Final Four spilles i Holstebro. Her skal Aalborg op imod GOG, og det er en spændt cheftræner, der ser frem mod pokalweekenden.

- Det er selvfølgelig rigtigt spændende. GOG har jo spillet rigtigt godt i år, det kan man ikke komme udenom. De er nok et af de mest formstærke hold i ligaen og har gjort det godt i opstarten, så vi ved, at vi får hænderne fulde, når vi møder dem. Så det bliver en spændende kamp og forhåbentligt en spændende weekend, vurderer Aron Kristjansson.

De to kampe, Aalborg Håndbold skal spille ved Final Four - uanset om de søndag skal spille finale eller bronzekamp - er forårets to første kompetitive kampe for holdet, og det gør det hele lidt uforudsigeligt.

- Når man har haft en lang pause, så ved man ikke helt, hvor man står henne, og vi har haft folk siddende udenfor med lidt sygdom og skader, nogle har været med til EM og så videre, men det er jo gældende for alle hold. Så det bliver spændende at se, hvor vi står, siger cheftræneren, der ligeledes må vente til lørdag med at vide sig sikker på, hvor klar spillerne er fysisk efter opstarten.

- Der selvfølgelig er nogen, der lige halter lidt efter, men alle går igennem opvarmningen i morgen, og så må vi se, om folk ikke lige kan bide de sidste smerter i sig, siger Aron Kristjansson

Uanset hvad, så er drømmen selvfølgelig at tage pokalen med hjem til Aalborg.

- Det ville være fantastisk. Du har de her to titler at spille om i Danmark, og Aalborg Håndbold har aldrig vundet pokalen, så det er selvfølgelig noget, vi godt kunne tænke os, siger cheftræneren, der lover fuldt fokus på pokalen, selvom der venter en udekamp i Champions League allerede onsdag, hvor Aalborg skal på langtur til Brest i Hviderusland.

- Vi har valgt at gå ind til denne her weekend med 110 procent, og så må den der onsdagskamp vente til senere.