Finalisterne til børnenes MGP er afsløret

AALBORG: 21 børn - fordelt på 10 numre - får opfyldt drømmen om at fyre den af på den store scene i Gigantium i Aalborg, når Asteroids Galaxy Tour-sangerinden Mette Lindberg og Ramasjang Mysteriet-værten Kristian Gintberg byder velkommen til børnenes MGP til februar.

Og nu afslører DR, hvem der får muligheden for at kæmpe om vindertitlen ved årets MGP og dermed følge i fodsporene på Bastian, der sidste år vandt med sangen "Frikvarter".

Med hjembyer lige fra Aakirkeby til København og Kolding repræsenterer finalisterne til børnenes MGP det meste af Danmarkskortet.

Finalefeltet er udvalgt blandt mere end 700 sange, som er blevet sendt ind til DR. Og der bliver lidt for enhver smag, uanset om man er til rap, rock eller pop.

Her kommer man blandt andet til at opleve fire gutter, der kalder sig The One & Only Boyband.

- Jeg håber, folk reagerer vildt, og at de kan mærke budskabet, og at det er noget, vi rigtig gerne vil have ud til dem, siger 13-årige Jacob fra boybandet om sangen "Dine rettigheder" i en video på DR’s hjemmeside.

Børnenes MGP bliver afholdt 17. februar i Gigantium i Aalborg og begynder klokken 20.00, hvor man kan følge med live på DR1.

/ritzau/