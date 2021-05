Find dit sogn: Disse sogne er tæt på at lukke ned i Aalborg Kommune

AALBORG:2. Pinsedag stod det klart at Vor Frelser sogn i det vestlige Aalborg skulle lukkes ned på grund af for stor smitte i bydelen.

Nedlukningen sker, fordi sognet har opfyldt alle tre opsatte kriterier, der går på henholdsvis incidens, antal nye smittede og positivprocenten.

Her er kriterierne, som betyder, at et sogn må lukke ned * Mindst 500 smittede per 100.000 indbyggere de seneste syv dage * Mindst 20 smittede personer de seneste syv dage * Positivprocent på mindst 2,5 procent de seneste syv dage * Nedlukningen bliver ophævet, når mindst ét af ovenstående kriterier igen er under grænseværdien, og har været det en uge i træk VIS MERE

Dykker man ned i tallene fra 2. pinsedag kan man se, at flere sogne i Aalborg Kommune opfylder minimum ét af de tre kriterier.

Som man kan se på tallene fra Statens Serum Institut er der på nuværende tidspunkt to sogne i kommunen, der opfylder to kriterier: Horsens og Store Ajstrup. Her skiller især Store Ajstrup sig dog ud. For med et indbyggertal på kun 174 personer, er det kun tre nye smittede, der har givet den høje incidens på over 1700.

I det centrale Aalborg opfylder både Vor Frue, Budolfi, Ansgars, Hans Egedes og Sankt Markus sogne ét af kriterierne. Vor Frue Sogn har udover sine 33 nye smittede en incidens på 459,61, og ligger dermed tæt på nedlukningskriteriet på 500.

Hvis et sogn lukkes ned, betyder det blandt andet af skoler og uddannelsesinstitutioner lukker ned, ligesom idræts-, fritids og foreningsaktiviteter også lukkes ned.

Opdaterede tal fra de aalborgensiske sogne forventes at blive offentliggjort kl. 14.

