Finmasket net under unge, der går i byen

AALBORG:De mange forslag til, hvordan man kan gøre nattelivet tryggere for de unge, som går i byen i Aalborg, som Nordjyske omtalte mandag, skal nu drøftes og koordineres i det samarbejde mellem politiet og kommunen, der hedder Tryg Aalborg.

Det fortæller job- og velfærdsrådmand Nuuradiin Hussein (S), der ligesom alle andre borgere er dybt berørt af Olivers og Mias skæbne, i en pressemeddelelse.

- Derfor glæder jeg mig over de mange gode ideer til at øge sikkerheden i midtbyen, der kommer frem. Fra mit eget tidligere arbejde ved jeg, at skal vi lykkes med at spænde et finmasket net ud under unge, så kræver det koordinering. Jeg opfordrer alle med gode ideer til at tage kontakt til Tryg Aalborg-samarbejdet. Så vil vi fra Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune tage det med i arbejdet med at øge trygheden i midtbyen, understreger han.

I Aalborg Kommune er der ifølge rådmanden allerede i dag et stærkt samarbejde mellem kommunens forvaltninger, Nordjyllands Politi, private organisationer og restaurationsbranchen om initiativet "Trygt Natteliv", der er en del af Tryg Aalborg samarbejdet.

- Det samarbejde skal vi have aktiveret for at få skabt nogle holdbare løsninger. Det er vigtigt, at vi ikke bare kommer med nogle hurtige tiltag, der dør ud om nogle måneder. Vi vil derfor hurtigst muligt indkalde partnerne bag Trygt Natteliv til drøftelser af det, forklarer Nuuradiin Hussein.

Aalborg Kommune vil derudover i regi af Tryg Aalborg og SSP drøfte med politiet, hvad der yderligere kan gøres. Her er der allerede forskellige forslag på banen. Blandt andet vil øget tilstedeværelse af politi og kommune vil blive drøftet som en mulighed.

Aalborg Kommune glæder sig over, at mange nu melder sig frivilligt til natteravnene. Aalborg Kommune vil samtidig også selv forstærke den opsøgende indsats bl.a. via Midtbysjakket i området.

Aalborg Kommune hilser det velkommen, at flere hoteller opfordrer de unge til at henvende sig i deres reception, hvis de har brug for hjælp. Det er også en ide, man gerne vil drøfte med branchen.

Sune Myrup, vicepolitiinspektør fra Nordjyllands Politi, understreger, at man over flere år har opbygget et særligt stærkt samarbejde med Aalborg Kommune via Tryg Aalborg - og han kommer i den forbindelse med en opfordring til alle, der færdes i nattelivet, og ikke mindst til de unge selv:

- Det handler også om, at vi alle går ind og tager et ansvar for hinanden, når vi er i byen. Vi skal have en dialog med de unge selv, og vi skal gentage de gode råd, der er til at færdes i nattelivet. Derfor vil Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune nu gå ud sammen med de vigtige budskaber i den kommende tid. Det er vigtigt, at vi passer på hinanden, siger han.

Budskaberne vil være synlige der, hvor de unge færdes. Det kan være på uddannelsesstederne. Det er i gadebilledet, og det er digitalt på de sociale medier. Det kan også ske ved synligt at være tilstede i nattelivet - både som politi og kommune. Lige som informationsstandere i Jomfru Ane Gade indgår som en ide.

Afslutningsvis understreger Nuuradiin S. Hussein, at alle initiativer er velkomne, og at man nu fra Tryg Aalborg vil gennemgå de ideer, der er kommet frem.