Fint besøg på nordjysk skole

NØVLING: Eleverne på Nøvling Skole havde her til formiddag fint besøg.

Selveste Kronprinsesse Mary havde nemlig takket ja til en invitation fra eleverne til at komme og indvie de nye rammer på skolen.

Foto: Michael Koch

Nøvling Skole er på det seneste blev gennemrenoveret, således at alt på nær ydervæggene er nyt.

Renoveringen af skolen er tegnet, så indretningen understøtter de gode venskaber og fællesskabet. Det skyldes, at Nøvling Skole er en del af antimobbeprogrammet "Fri for Mobberi", som er et samarbejde mellem Maryfonden og Red Barnet. Skolen lægger derfor stor vægt på, at eleverne er gode kammerater.

På den festlige dag var der dog også kun smil at spore - både hos elever og hos kronprinsessen.

Foto: Michael Koch