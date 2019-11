Fire år mere i rødt og hvidt: Pallesen og AaB forlænger

AALBORG:Four more years! Den 29-årige højreback Kristoffer Pallesen, som i sommeren 2017 blev hentet til AaB fra Viborg F.F., spiller også for nordjyderne de kommende fire år. Det skriver AaB i en pressemeddelelse.

Foreløbig er det blevet til 67 kampe for AaB.

- Kristoffer har især i denne sæson, hvor han har spillet samtlige kamp i både 3F Superligaen og Sydbank Pokalen, vist store kvaliteter og stabilitet. Han er altid hårdtarbejdende og offensivt tænkende i sin spillestil, hvorfor han fortsat passer godt til AaB, siger Thomas Bælum, AaB’s administrerende direktør i meddelelsen.

Kristoffer Pallesen har foruden Viborg F.F. også en fortid i Hobro I.K., I.K. Skovbakken og AGF.

- Jeg er mega glad for at fortsætte i AaB. Jeg har fra første dag haft det rigtig godt i miljøet og omklædningsrummet, og efterhånden føler jeg mig mere hjemmevant i måden, vi spiller på. Det seneste stykke tid er præstationerne også faldet i hak i kampene, siger Kristoffer Pallesen i pressemeddelelsen.

- Aftalens længde vidner om, at vi viser hinanden tillid. Det er jo ingen hemmelighed, at jeg ikke er 21 år længere, men jeg træner hver eneste gang, og fysikken er jeg slet ikke bekymret for. Når det er sagt, er forlængelsen også et udtryk for, at AaB ser mig som en person, der kan bidrage til truppen både på grønsværen og uden for banen, hvor jeg også føler, jeg spiller en rolle, siger højrebacken.

Kristoffer Pallesen, der hidtil har pendlet fra Aarhus til Aalborg til hver træning, forventer at flytte til Aalborg sammen med sin familie i den nærmeste fremtid.