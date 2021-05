Fire deltog i 1. maj-arrangement: - Vi havde ikke lavet så meget reklame

AALBORG:Normalt er Kildeparken i Aalborg fuld af liv 1. maj. Mennesker, øl, taler og slagsange gør alle opmærksom på Arbejdernes Internationale Kampdag. I år var det dog anderledes. Rundt om i landet rykkede begivenheden online, men i Aalborg mødtes folk fysisk - dog i mindre omfang.

SF Aalborg markerede dagen med en cykeltur, der tog dem fra Kildeparken i Aalborg til Nørresundby og tilbage til Karolinelund. Der var seks, der dukkede op. Fire var med på cykelturen.

- Vi havde ikke lavet så meget reklame for det, fordi vi ikke ville have for mange med på turen på grund af corona, siger arrangøren af arrangementet, Astrid Budolfsen, der er kommunalpolitiker for SF.

Astrid Budolfsen er kommunalpolitiker for SF og stod for arrangementet. Foto Lars Pauli

Udstyret med flag, røde jakker og musik gjorde de folk opmærksomme på kampdagen, da de cyklede gennem byen. Sangfavoritterne var Dolly Partons hit Nine-To-Five, Gnags' De Vilde Kaniner samt Where Is the Love? med Black Eyes Peace.

God stemning

Selvom der blot dukkede fire op til aktionen er Astrid Budolfsen glad for, at de valgte ikke at fejre kampdagen på Teams, Zoom eller Skype.

I år var kampdagens fokus på, at flere unge har haft det svært på med job og uddannelse under corona. Foto Lars Pauli

- Vi følte det var bedst at markere noget ude i den virkelige verden. Vi hilste på alle, vi kørte forbi. Folk var søde og vinkede tilbage. Der var god stemning, og det var rigtig godt, siger hun.

Årets tema til kampdagen var at sætte fokus på, at mange unge mennesker har været hårdt ramt på job og uddannelse i coronatiden.

- Når I kun var fire, der cyklede rundt, mener du så, at I har sat fokus på det med cykelturen?

- Vi havde lavet bannere med budskabet, men det blev for farligt at køre rundt med dem. Pointen med at køre rundt i byen var at komme ud og lave noget, der markerede 1. maj og gjorde folk opmærksomme på det, selvom det var i en noget mindre version, end det plejer.

I den kommende tid vil Astrid Budolfsen lægge billeder på partiets sociale medier for igen at gøre opmærksom på dagens budskab.

5







Galleri - Tryk og se alle billederne.

Mere om 1. maj-arrangementer og taler: