Fire fulderikker sover den ud i detentionen

NORDJYLLAND:Med fire overnattende i de nordjyske detentioner natten til søndag er antallet af episoder med berusere og voldstilfælde ved at være tilbage på niveauet fra før nedlukningerne som følge af Covid19-virus.

Det anslår vagtchef Torben Larsen, Nordjyllands Politi.

Natten til lørdag var der også tre berusere, der blev sigtet efter ordensbekendtgørelsen og derfor måtte overnatte i de nordjyske detentioner, mens deres brandert fusede ud.

- Vi havde natten til søndag en beruser i Hjørring, en på et diskotek i Frederikshavn og en spritbilist, som alle måtte anbringes i detentionerne, da de alle var godt berusede. Dertil kommer så en voldsepisode fra Jomfru Ane Gade, hvor en person kastede et glas efter og ramte en anden person. Ham, der kastede glasset, skal vi have afhørt, da han kan se frem til en sigtelse for vold, inden han bliver sluppet løs op ad formiddagen, lyder det fra vagtchefen.

- Antallet af sager med berusere læner sig op ad niveauet fra før coronaen, vurderer han.

Torben Larsen oplyser, at politiet er massivt til stede nætterne igennem i nattelivet og specielt i Gaden - også med uniformeret mandskab.

- Vi laver det vi kalder tryghedsskabende patruljering, og vi bliver der til der er lukket og slukket i den sidste bar. Og det blive vi ved med i en periode fremover, forsikrer han.