Fire gode råd til hvordan du holder hovedet koldt i hedebølgen

NORDJYLLAND:Selvom det har været varmt - og tørt - de seneste uger, så bliver der de kommende dage skruet endnu et nøk op for varmen.

DMI har således udsendt et varsel om, at der henover weekenden vil være risiko for hedebølge.

Hedebølge er tre dage i træk, hvor gennemsnittet af de højeste målte temperaturer overstiger 28 grader.

Det kan sikkert give de fleste sved på panden, men det gælder også om at slå koldt vand i blodet.

Varmen kan nemlig føre til dehydrering eller hedeslag, hvis man ikke passer lidt på.

Luise Winneche Lilleøre er behandlersygeplejerske i akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital, og hun har fire gode råd til, hvad man selv kan gøre for at undgå for at få det dårligt i varmen.

Symptomer og behandling De typiske symptomer på dehydrering eller hedeslag er hovedpine, svimmelhed, kvalme og feber. Får man det meget dårligt og ender på akutmodtagelsen vil behandlingen typisk bestå af et drop med saltvand, kolde omslag, noget at drikke og måske noget saltholdigt at spise. Ældre er særligt udsatte i forhold til dehydrering og hedeslag, da ofte ikke har det samme at stå imod med. Herudover er de ikke i stand til at svede som andre og mange har også svært ved at mærke tørst.

1 Drik rigeligt

- Det er det klassiske råd, men det er vigtigt at tænke over allerede om morgenen, så man ikke kommer i underskud - inden det bliver varmt. Herudover skal man drikke varieret - ikke kun vand - så man får salt og sukker til kroppen, som man mister igennem sved, siger Luise Winneche Lilleøre.

Det med at drikke varieret gælder dog ikke alkohol, der er vanddrivende og med til at sløve kroppen. Derimod er det godt at få saft, sodavand, sportsvand eller lignende.

Her forklarer en læge, hvorfor det kan være direkte farligt at drikke for meget.

2 Søg skygge

- Især midt på dagen er det vigtigt at holde sig i skyggen. Dels på grund af solstrålerne, men også for at undgå, at man sveder for meget og bliver opkogt, siger Luise Winneche Lilleøre.

Udover at opholde sig i skyggen, så er det også vigtigt, at man sætter den fysiske aktivitet lidt på pause. Hvis man eksempelvis plejer at tage en løbetur, cykeltur eller lignende, så er det en gode idé at holde pause i de dage, hvor det er hedebølge.

3 Solcreme/solhat

- Skal man ud af skyggen, så er det vigtigt at bruge solcreme og/eller solhat, så man ikke bliver solskoldet og får solstik. Bliver man solskoldet har man lettere ved at blive dehydreret, siger Luise Winneche Lilleøre.

Hvis man har let ved at blive solskoldet, er det også en god idé at tage en trøje med lange ærmer på. Alt tøj skal dog være løst, så kroppen kan komme af med varmen.

4 Køl kroppen ned

- Det hænger lidt sammen med de to foregående, men det kan være godt også at få lidt vand på kroppen. Det kan ske med en vandkamp, ved at have et badebassin i haven eller gå en tur under en vandspreder, siger Luise Winneche Lilleøre.

Er man ikke til vandkamp eller badebassin er et godt tip at tage et brusebad i løbet af dagen. Herudover kan man have kolde klude eller en pose frosne ærter, som man kan lægge på håndled, bryst eller pande.